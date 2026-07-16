GE Aerospace revoit à la hausse ses prévisions pour 2026, les compagnies aériennes maintenant leurs dépenses de maintenance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'actions au paragraphe 6, graphique)

GE Aerospace GE.N a revu à la hausse jeudi ses prévisions de bénéfices pour 2026, les dépenses des compagnies aériennes en services et pièces de rechange restant solides malgré la hausse des prix du carburant et la baisse du nombre de vols.

Partout dans le monde, les compagnies aériennes ont été contraintes de resserrer leurs dépenses et de réduire leurs capacités afin de préserver leurs tarifs, alors que la guerre en Iran perturbe les voies maritimes mondiales de transport de pétrole, ce qui fait grimper les prix du kérosène et exerce une nouvelle pression sur les coûts.

La branche services de GE Aerospace est étroitement liée au nombre de vols, car l’augmentation du trafic aérien entraîne une usure accrue des moteurs et une hausse de la demande de maintenance.

La société a toutefois indiqué que tout impact négatif sur le chiffre d’affaires et les bénéfices de ses services cette année devrait être limité, car une grande partie de ses contrats d’entretien en atelier pour 2026 est déjà garantie et la demande de pièces de rechange continue de dépasser l’offre disponible. Le constructeur de moteurs à réaction table sur un bénéfice par action ajusté compris entre 7,65 et 7,85 dollars pour 2026, contre une fourchette de 7,10 à 7,40 dollars prévue précédemment.

L'action de la société a progressé d'environ 2% lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

Le directeur général Larry Culp avait déclaré en mai que GE Aerospace n’avait pas constaté de réduction des commandes de maintenance de moteurs ou de pièces détachées de la part des compagnies aériennes, malgré la baisse du nombre de vols et la hausse des prix du carburant.

Les prix du kérosène ont légèrement baissé depuis lors, mais restent élevés par rapport aux niveaux enregistrés avant le début de la guerre.

Le constructeur de moteurs domine le marché des moteurs pour avions à fuselage étroit par l’intermédiaire de CFM International, sa coentreprise avec le groupe français Safran, tout en détenant une solide position sur le segment des avions à fuselage large, les pièces détachées et les services représentant plus de 70% du chiffre d’affaires des moteurs commerciaux.

Le chiffre d’affaires trimestriel de sa division moteurs commerciaux et services a progressé de 27% par rapport à l’année précédente, pour atteindre 9,7 milliards de dollars. En 2026, la société prévoit une croissance du chiffre d’affaires de cette division d’environ 20%, contre une prévision antérieure d'environ 15%. La société a annoncé un bénéfice ajusté de 2,02 dollars par action au deuxième trimestre, contre 1,66 dollar il y a un an. Le chiffre d’affaires total, qui s’élève à 13,35 milliards de dollars, a progressé de 21% par rapport à l’année dernière.