GE Aerospace revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2025 en raison de la forte demande après-vente

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

GE Aerospace GE.N a relevé ses prévisions de bénéfices pour 2025 mardi, prévoyant une fin d'année solide grâce à une forte demande de services de maintenance après-vente en raison d'une pénurie de nouveaux avions à réaction.

Les livraisons de Boeing BA.N et d'Airbus AIR.PA ont été inférieures à la demande des compagnies aériennes, ce qui a contraint ces dernières à dépenser davantage pour l'entretien des avions plus anciens.

Cette situation a profité à GE Aerospace, qui vend des moteurs à des prix initiaux relativement bas et tire l'essentiel de ses bénéfices de contrats à long terme et à forte marge portant sur les pièces détachées et la maintenance tout au long du cycle de vie d'un moteur.

La société prévoit un bénéfice annuel par action de l'ordre de 6,00 à 6,20 dollars, contre 5,60 à 5,80 dollars précédemment.

Au troisième trimestre, le bénéfice d'exploitation de l'unité moteurs et services commerciaux a augmenté de 35 % pour atteindre 2,44 milliards de dollars, tandis quele chiffre d'affaires a progressé de 27 % pour atteindre 8,88 milliards de dollars par rapport à l'année précédente. Le segment tire plus de 70 % de son chiffre d'affaires des pièces et des services.

Avec l'amélioration des chaînes d'approvisionnement de l'aérospatiale, les fabricants de moteurs devraient accélérer les livraisons de nouveaux moteurs. GE occupe une position forte sur le marché des moteurs à réaction grâce à CFM International, sa coentreprise de longue date avec la société française Safran SA SAF.PA .

Au début du mois, le directeur général de Safran, Olivier Andries, a déclaré que la société était "sur la bonne voie" pour rattraper les retards de livraison de moteurs à Airbus d'ici la fin du mois d'octobre.

Boeing, client de GE, a également reçu récemment l'autorisation réglementaire d'augmenter la production de son best-seller, le 737 MAX, qui est exclusivement propulsé par les moteurs LEAP-1B de CFM.

Le bénéfice ajusté par action de GE Aerospace pour le trimestre se terminant en septembre a bondi de 44 % pour atteindre 1,66 $. Pour le trimestre clos le 30 septembre, son chiffre d'affaires ajusté a augmenté de 26 % pour atteindre 11,31 milliards de dollars.