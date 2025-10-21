 Aller au contenu principal
USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 21/10/2025 à 13:05

(Actualisé avec futurs sur indices ; General Motors, GE Aerospace, Elevance Health, Goldman Sachs)

Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,12% pour le Dow Jones .DJI , de 0,07% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,13% pour le Nasdaq.

*

COCA-COLA

KO.N a fait état mardi d'un chiffre d'affaires au-dessus des attentes au troisième trimestre, un résultat porté par la bonne tenue de la demande des sodas et boissons sans sucre du géant américain.

3M MMM.N et LOCKHEED MARTIN LMT.N doivent publier mardi leurs résultats avant l'ouverture de la Bourse.

Un vice-président de Lockheed Martin a par ailleurs dit à Reuters lundi que le groupe avait mené cette année "d'importantes analyses techniques et programmatiques" pour les modules lunaires qui pourraient répondre au besoin de la NASA de trouver une alternative au module Starship de SpaceX.

* GENERAL MOTORS GM.N a revu à la hausse ses prévisions financières pour l'année et légèrement revu à la baisse l'impact attendu des droits de douane, alors que le constructeur automobile s'installe dans un environnement commercial plus stable tout en faisant face à un marché dynamique des véhicules électriques et à de nouveaux problèmes dans la chaîne d'approvisionnement.

* ZIONS BANCORP ZION.O a fait état lundi d'une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, grâce à une augmentation des revenus d'intérêts et malgré une perte importante sur deux prêts.

Le groupe avait en effet révélé la semaine dernière qu'il allait enregistrer une perte de 50 millions de dollars au troisième trimestre sur deux prêts commerciaux et industriels accordés par sa division californienne, ce qui a suscité des inquiétudes quant à la santé des banques régionales américaines.

* APPLE AAPL.O a atteint un niveau record lundi en séance, approchant la barre des 4.000 milliards de dollars de valorisation boursière, les données montrant une forte dynamique pour le dernier iPhone.

* ALPHABET GOOGL.O La National Highway Traffic Safety Administration, l'agence chargée de la sécurité routière aux Etats-Unis, a annoncé lundi avoir ouvert une enquête préliminaire sur environ 2.000 véhicules autonomes de la société Waymo, filiale d'Alphabet, après avoir reçu des informations selon lesquelles ils auraient enfreint les règles de sécurité routière à proximité d'un bus scolaire à l'arrêt.

* FLUOR FLR.N - L'investisseur activiste Starboard Value a pris une participation de près de 5% dans l'entreprise de construction américaine et prévoit de faire pression pour trouver des moyens de faire remonter le cours de l'action, ont déclaré lundi à Reuters deux sources proches du dossier.

* CORE SCIENTIFIC CORZ.O , COREWEAVE CRWV.O - La société de conseil Institutional Shareholder Services a recommandé aux investisseurs de rejeter le projet d'acquisition Core Scientific par la société d'intelligence artificielle CoreWeave, dans le cadre d'une transaction estimée à 9 milliards de dollars.

* GENERAL DYNAMICS GD.N a annoncé lundi que sa filiale européenne avait remporté un contrat d'environ 3 milliards d'euros pour la livraison de véhicules de reconnaissance de nouvelle génération destinés à l'armée allemande.

* GE AEROSPACE GE.N a relevé mardi sa prévision de bénéfice pour 2025, tablant sur une fin d'année solide grâce à une forte demande de services de maintenance après-vente due à une pénurie de nouveaux avions.

* ELEVANCE HEALTH ELV.N a dépassé mardi les estimations de Wall Street concernant son bénéfice du troisième trimestre, l'assureur santé ayant réussi à maîtriser ses coûts médicaux, ce qui a fait grimper son titre de plus de 7% en avant-Bourse.

* GOLDMAN SACHS GS.N a annoncé mardi la création d'une équipe dédiée à la gestion de fortune privée en Arabie saoudite, dans le cadre du renforcement de son offre au Proche-Orient afin de répondre aux besoins d'un nombre croissant de particuliers fortunés dans la région.

(Rédigé par Diana Mandia et Mara Vîlcu, édité par Blandine Hénault et Augustin Turpin)

Valeurs associées

3M
154,800 USD NYSE +1,39%
ALPHABET-A
256,5500 USD NASDAQ +1,28%
APPLE
262,2400 USD NASDAQ +3,94%
COCA-COLA CO
68,460 USD NYSE +0,04%
CORE SCIENTIFIC
18,8100 USD NASDAQ -1,00%
COREWEAVE
127,0600 USD NASDAQ -7,17%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
46 706,58 Pts Index Ex +1,12%
ELEVANCE HEALTH
354,040 USD NYSE +1,53%
FLUOR
47,890 USD NYSE +2,68%
GE AEROSPACE
302,870 USD NYSE +0,85%
GENERAL MOTORS
58,020 USD NYSE -0,60%
GENL DYNAMICS CO
337,140 USD NYSE +1,74%
GOLDMAN SACHS GR
763,090 USD NYSE +1,68%
LOCKHEED MARTIN
505,750 USD NYSE +2,14%
S&P 500 INDEX
6 735,13 Pts CBOE +1,07%
ZIONS BANCORP
51,9800 USD NASDAQ +4,65%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

