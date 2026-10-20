GE Aerospace revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices alors que les réparations de moteurs résistent au choc des prix du carburant et que les coûts liés à Boeing pèsent sur ses résultats

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Intègre des extraits de la conférence téléphonique sur les résultats, les commentaires des analystes et les dernières cotations de l'action)

* La demande de maintenance des moteurs résiste malgré les prix du carburant

* Les résultats implicites du quatrième trimestre sont inférieurs aux estimations de Wall Street

* Les livraisons de moteurs GEnx dépassent celles du Boeing 787

* L'impact négatif sur les bénéfices lié au GE9X devrait augmenter d'environ 300 millions de dollars en 2027

par Rajesh Kumar Singh et Shivansh Tiwary

GE Aerospace GE.N a relevé mardi ses prévisions de bénéfices pour 2026 pour la deuxième fois cette année, la demande de réparations et de pièces détachées pour moteurs d'avion restant forte malgré la flambée des coûts du carburant qui a pesé sur les bénéfices des compagnies aériennes.

Toutefois, les nouvelles prévisions de la société laissent entrevoir des résultats inférieurs aux attentes pour le quatrième trimestre, tandis que le constructeur américain de moteurs a indiqué s’attendre à des coûts supplémentaires l’année prochaine liés à l’accélération de la production de moteurs destinés au 777X de Boeing, dont la mise en service a été retardée BA.N .

Partout dans le monde, les compagnies aériennes réduisent leurs coûts et leurs capacités après que la guerre en Iran a perturbé les voies d’acheminement du pétrole, faisant grimper le prix du kérosène et accentuant la pression sur le secteur.

Ces réductions constituent un risque pour les constructeurs de moteurs, car la diminution du nombre de vols pourrait à terme se traduire par une baisse de la demande de réparations et de pièces de rechange. Cependant, les compagnies aériennes conservent leurs appareils, tandis que le carnet de commandes de moteurs en attente de réparation contribue à soutenir la demande de maintenance.

GE Aerospace table désormais sur un bénéfice ajusté compris entre 8,00 et 8,10 dollars par action en 2026, en hausse par rapport à ses prévisions antérieures (7,65 à 7,85 dollars) et supérieur à l’estimation consensuelle des analystes (7,92 dollars), selon les données compilées par LSEG.

Ces perspectives impliquent toutefois un bénéfice ajusté au quatrième trimestre compris entre environ 1,87 et 1,97 dollar par action, soit un niveau inférieur à l’estimation consensuelle de LSEG, qui s’établit à 2,04 dollars, selon les calculs de Reuters.

Les analystes de TD Cowen ont indiqué que les prévisions révisées pour l'ensemble de l'année laissaient entrevoir un bénéfice par action et un résultat d'exploitation au quatrième trimestre inférieurs respectivement d'environ 6 % et 5 % aux attentes de Wall Street, malgré des commandes plus importantes que prévu.

L'action de la société a reculé d'environ 4 % en début de séance mardi.

Le chiffre d’affaires de l’activité « moteurs commerciaux et services » de GE Aerospace a progressé de 21 % pour atteindre 10,34 milliards de dollars au troisième trimestre. Au sein de cette activité, le chiffre d’affaires des services a grimpé de 17 %, tandis que celui des pièces de rechange a augmenté de plus de 20 %.

La société a indiqué que la persistance de prix élevés du carburant pourrait conduire les compagnies aériennes à réduire leurs vols, ce qui affaiblirait la demande en réparations de moteurs, en pièces de rechange et en moteurs de réserve. Elle a précisé que le conflit au Moyen-Orient n’avait pas eu d’impact significatif sur ses activités jusqu’en septembre.

LIVRAISONS DE MOTEURS BOEING

Rahul Ghai, directeur financier de GE Aerospace, a déclaré que la société avait livré plus de 50 moteurs GEnx à Boeing au troisième trimestre, les expéditions augmentant chaque mois à mesure que le constructeur aéronautique s’efforce de produire 10 787 Dreamliners par mois.

Kelly Ortberg, directeur général de Boeing, a déclaré en septembre que les livraisons de moteurs ne s’étaient pas encore suffisamment améliorées pour soutenir ce rythme de production accru et que la société travaillait avec GE sur un plan de redressement.

M. Ghai a indiqué que les expéditions de moteurs de GE Aerospace avaient dépassé les livraisons d’avions de Boeing ces derniers mois, ce qui a permis au constructeur aéronautique de constituer un stock de moteurs. Il a ajouté que la société devait encore maintenir ces cadences de livraison plus élevées pour soutenir l’augmentation de la production de Boeing.

Par ailleurs, GE Aerospace livre depuis août à Boeing des moteurs GE9X équipés d’un joint central amélioré pour son avion 777X, dont la mise en service a été retardée, et vise l’obtention de la certification de la FAA pour cette mise à niveau d’ici fin 2026. GE Aerospace s’attend à ce que l’augmentation des livraisons de GE9X entraîne une baisse supplémentaire de ses bénéfices de 300 millions de dollars en 2027 par rapport à cette année.

LE CARNET DE COMMANDES DE RÉPARATIONS OFFRE UNE MARGE DE MANŒUVRE

Larry Culp, directeur général de GE, a déclaré que le nombre d’avions immobilisés et de retraits d’exploitation avait diminué au troisième trimestre malgré la hausse des coûts de carburant. Le nombre de moteurs en attente d’entrée dans les ateliers de réparation de GE Aerospace a augmenté de 20 % depuis le début de l’année, tandis que les taux de démontage des moteurs sont restés stables.

La société prévoit une augmentation du nombre de départs de vols en 2027, après une hausse d’environ 1 % au troisième trimestre. Une augmentation du nombre de vols entraîne une usure accrue des moteurs, ce qui génère à terme une demande de réparations et de pièces de rechange. La société prévoit une croissance à deux chiffres modérée de son chiffre d’affaires des services commerciaux en 2027, soutenue par un carnet de commandes dépassant les 170 milliards de dollars. Elle a annoncé un bénéfice ajusté de 2,25 dollars par action pour le trimestre clos en septembre, dépassant les prévisions de Wall Street qui s’établissaient à 2,01 dollars.