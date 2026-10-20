Les Bourses européennes terminent en légère baisse

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont terminé en légère baisse mardi, après une séance dominée par les soubresauts des prix du pétrole, les craintes sur le financement de l'IA et les tensions autour des dettes publiques.

Paris a reculé de 0,38 %, Londres de 0,29 %, Francfort de 0,06 % et Milan 0,03 %.

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