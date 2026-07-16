GE Aerospace prévoit que la demande de réparations restera soutenue malgré la flambée des prix du kérosène

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Relève ses prévisions de BPA ajusté pour 2026 à une fourchette comprise entre 7,65 et 7,85 dollars

* La demande sur le marché des pièces de rechange reste solide malgré la flambée des prix du carburant et la baisse du trafic aérien

* Les résultats du deuxième trimestre dépassent les estimations

(Réécriture du premier paragraphe, mise à jour du cours de l’action et ajout de commentaires issus de la conférence téléphonique sur les résultats tout au long de l’article) par Rajesh Kumar Singh et Shivansh Tiwary

GE Aerospace GE.N a relevé jeudi ses prévisions de bénéfices pour 2026, la demande de réparations de moteurs et de pièces de rechange ayant résisté malgré les prix élevés du carburant et les réductions des horaires des compagnies aériennes. Ce sont donc les contraintes d’approvisionnement, plutôt que la demande des clients, qui constitueront le principal défi à l’horizon 2027.

Les perspectives du constructeur de moteurs soulignent un paradoxe au cœur de la crise du carburant dans le secteur aérien. Les compagnies aériennes ont réduit leurs programmes de vols pour préserver leurs marges alors que la guerre en Iran a fait grimper la facture de carburant, mais l’entretien indispensable des moteurs ne peut être reporté indéfiniment.

La pénurie d’avions neufs et de moteurs de remplacement a également rendu le renouvellement des flottes existantes plus difficile, donnant aux transporteurs une raison supplémentaire de maintenir en service des appareils plus anciens.

Le nombre de départs d’avions est resté globalement stable au premier semestre, mais le directeur général Larry Culp a déclaré à Reuters que GE n’avait constaté aucun changement significatif dans le comportement de ses clients. Le nombre d’avions immobilisés équipés de ses anciens moteurs CFM56 avait diminué depuis début mars, a-t-il précisé, ce qui suggère que les prix élevés du carburant n’avaient pas encore accéléré le retrait de cette flotte.

Les ateliers de révision de GE, quant à eux, étaient « largement saturés », a déclaré M. Culp.

La société table désormais sur un bénéfice ajusté compris entre 7,65 et 7,85 dollars par action cette année, contre une fourchette précédente de 7,10 et 7,40 dollars. Elle a également revu à la hausse ses prévisions de flux de trésorerie disponible, les portant à un intervalle compris entre 8,9 et 9,2 milliards de dollars.

Son action a reculé d’environ 3 % en début de séance, dans un contexte de baisse générale du marché.

GE Aerospace dispose d’un carnet de commandes d’environ 170 milliards de dollars dans le secteur des services commerciaux, tandis que le vieillissement naturel de la flotte mondiale de moteurs fait passer de plus en plus d’avions d’inspections légères à des révisions plus coûteuses.

Les dirigeants de l’entreprise ont déclaré qu’il n’y avait aucune raison pour que la croissance des services commerciaux tombe en dessous de son objectif à moyen terme à deux chiffres en 2027, même après les performances supérieures aux prévisions enregistrées cette année.

La question reste toutefois de savoir dans quelle mesure GE pourra répondre à cette demande.

M. Culp a déclaré que la chaîne d’approvisionnement en moteurs civils avait « véritablement franchi un cap » après des années de pénurie, mais a averti que l’entreprise devait encore augmenter sa production au second semestre et à nouveau l’année prochaine.

M. Culp a ajouté que le principal risque au cours des une ou deux prochaines années serait une nouvelle escalade géopolitique qui ferait grimper les prix du carburant à un niveau suffisamment élevé pour contraindre les compagnies aériennes à augmenter leurs tarifs au-delà de ce que les passagers pourraient supporter. Cela, a-t-il déclaré, pourrait anéantir la demande.

Pour l’instant, GE s’attend à ce que l’activité aérienne renoue avec une croissance modérée au second semestre et se renforce encore en 2027.

Le défi à plus long terme consiste à augmenter la production tout en répondant aux plaintes des compagnies aériennes concernant la durabilité et les coûts de possession des moteurs les plus récents.

La coentreprise CFM International de GE a récemment obtenu la certification d’une mise à niveau visant à améliorer la durabilité du moteur LEAP-1B utilisé sur le BA.N 737 MAX de Boeing. Cette mise à niveau devrait permettre de doubler approximativement la durée de vie en service, mais M. Culp a précisé que la modernisation complète des flottes existantes de LEAP-1A et LEAP-1B ne serait pas achevée avant le début des années 2030.

Le problème d’approvisionnement se pose également sur le marché des gros-porteurs. M. Culp a réfuté les inquiétudes exprimées par Boeing concernant le fait que les retards de livraison des GEnx pourraient freiner la montée en puissance prévue de la production du 787, en invoquant une forte augmentation des expéditions et plusieurs mois de stock de moteurs déjà présents à l’usine de Boeing à Charleston, en Caroline du Sud.

Il a toutefois ajouté que GE devrait continuer à augmenter ses livraisons pour répondre aux objectifs de production plus élevés de Boeing.

GE a annoncé un bénéfice ajusté de 2,02 dollars par action au deuxième trimestre, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 1,86 dollar, selon LSEG.