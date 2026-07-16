Le Chinois XPeng envisage de produire des voitures en Allemagne, selon son patron

( AFP / JADE GAO )

Le constructeur automobile chinois XPeng étudie la possibilité de produire des véhicules dans des usines allemandes sous-utilisées, alors que les grands groupes automobiles du pays cherchent des solutions pour faire face à leurs surcapacités, a indiqué jeudi son patron.

"De nombreux pays pourraient potentiellement accueillir un grand nombre d'usines en Europe", a déclaré He Xiaopeng à des journalistes à Munich, ajoutant que "la plupart sont en Allemagne".

Confrontés aux droits de douane américains, à la baisse des marges sur les véhicules électriques et à une concurrence accrue des constructeurs chinois, les groupes automobiles allemands cherchent à mieux utiliser leurs capacités industrielles afin d'éviter des fermetures d'usines, coûteuses sur les plans économique et social.

Le patron de Volkswagen, Oliver Blume, a ainsi évoqué en avril la possibilité de produire, dans des usines européennes du groupe, des véhicules pour les partenaires chinois du constructeur allemand.

Lundi, il a par ailleurs indiqué à ses salariés que quatre sites allemands pourraient être menacés de fermeture dans le cadre d'un vaste plan de réduction des effectifs.

Volkswagen détient 4,99% du capital de XPeng et les deux groupes coopèrent déjà en Chine pour développer des modèles destinés au marché chinois.

Pour les constructeurs chinois, une production localisée en Europe permettrait de contourner les droits de douane imposés par l'Union européenne sur les voitures électriques fabriquées en Chine.

Une telle stratégie pourrait également contribuer à rassurer les responsables politiques européens, de plus en plus préoccupés par un possible "choc chinois 2.0", expression utilisée pour décrire la montée en puissance des industriels chinois dans les secteurs de haute technologie, qui menace de nombreuses industries traditionnelles en Europe.

Des marques comme BYD, Geely et Chery ont représenté près de 11 % du marché automobile européen en mai, selon le cabinet d'intelligence automobile Dataforce, contre un peu moins de 3 % il y a quelques années.

Parmi les constructeurs chinois à l'avant-garde du développement des voitures électriques, XPeng a, de son côté, presque doublé ses livraisons en Europe au premier semestre, à 31.000 véhicules, tandis que ses ventes en Allemagne ont presque triplé.

He Xiaopeng a toutefois souligné que les discussions autour d'éventuels nouveaux partenariats industriels en Europe n'en étaient qu'à un stade préliminaire.

Le dirigeant a rappelé que XPeng dispose déjà d'un accord avec le sous-traitant autrichien Magna Steyr pour produire des véhicules en Europe, tout en affirmant que le groupe souhaitait désormais "investir en Europe".

"Nous sommes prêts à travailler avec de nombreux partenaires, y compris Volkswagen", a-t-il déclaré.

À terme, XPeng espère disposer de "plusieurs usines" en Europe, ainsi que de centres de recherche et développement consacrés aussi bien à l'automobile qu'à la robotique, a-t-il ajouté.