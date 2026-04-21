GE Aerospace maintient ses perspectives alors que la hausse du carburant ralentit la croissance des vols et met les compagnies aériennes à l'épreuve

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* GE déclare qu'elle aurait relevé ses prévisions en l'absence d'incertitudes géopolitiques

* La hausse du carburant ralentit la croissance des vols et pèse sur les marges des compagnies aériennes

* La demande de services se maintient, avec un carnet de commandes et aucun recul de la maintenance

(Mise à jour du cours des actions, ajout de commentaires issus de l'entretien avec le directeur général et de la conférence téléphonique sur les résultats) par Rajesh Kumar Singh et Shivansh Tiwary

GE Aerospace GE.N a déclaré mardi qu'il était en bonne voie pour atteindre la limite supérieure de ses prévisions de bénéfices pour 2026, mais qu'il se préparait à un contexte plus difficile de prix élevés du pétrole, de contraintes d'approvisionnement en carburant et de ralentissement de la croissance mondiale, bien qu'il ne s'attende pas à une récession.

La prudence du fabricant de moteurs intervient alors que la flambée des prix du kérosène consécutive à la guerre en Iran apparaît comme un nouveau test de résistance pour les compagnies aériennes - ses principaux clients - qui compriment leurs marges et provoquent des réductions de capacité sur certains marchés.

GE Aerospace, qui a prévu un bénéfice ajusté de 7,10 $ à 7,40 $ par action pour 2026, a déclaré que ses perspectives supposent maintenant que les prix du brut Brent restent élevés au cours du troisième trimestre avant de se détendre d'ici la fin de l'année, parallèlement à des contraintes à court terme sur la disponibilité du carburant.

LE CHOC DES CARBURANTS AFFECTE LES PERSPECTIVES

La société basée dans l'Ohio a déclaré que ses perspectives supposent un second semestre plus prudent, y compris le risque que les compagnies aériennes réduisent les travaux de maintenance, retardent les livraisons de moteurs et réduisent les dépenses si l'activité s'affaiblit.

Elle s'attend également à ce que le nombre de départs de vols soit stable ou à un chiffre faible cette année, contre une estimation précédente à un chiffre moyen, ce qui témoigne d'une vision plus prudente de l'activité des compagnies aériennes.

Le directeur général Larry Culp a déclaré à Reuters que la compagnie aurait revu ses prévisions à la hausse sans l'incertitude actuelle, citant un premier trimestre solide et une grande visibilité sur le second.

"Chaque fois que nous avons connu ces moments, ils ont pu déclencher un certain ralentissement à retardement, puis nous sommes revenus en force", a-t-il déclaré lors d'une interview.

Les actions de GE Aerospace étaient en baisse d'environ 1 % dans les premiers échanges.

LA DEMANDE DE SERVICES SE MAINTIENT

Les départs d'avions sont un moteur essentiel de l'activité de services de GE, car plus de vols entraînent une plus grande usure et une plus grande maintenance des moteurs . Mais le ralentissement devrait être inégal, avec une pression plus forte à court terme au Moyen-Orient alors que d'autres régions restent plus résistantes, a déclaré la société.

GE ne s'attend qu'à un impact limité sur les recettes et les bénéfices de ses services cette année, ce qui reflète la solidité des contrats de maintenance à long terme liés aux moteurs déjà en service.

Historiquement, la demande de services est en retard d'environ un an par rapport aux ralentissements du transport aérien, ce qui offre une marge de manœuvre même si l'activité des compagnies aériennes s'affaiblit.

Ce coussin est renforcé par une forte demande sous-jacente. Une grande partie de la charge de travail de maintenance de GE pour 2026 est déjà bloquée, avec des moteurs déjà dans les ateliers ou programmés pour l'entretien, et la demande de pièces de rechange continue à dépasser l'offre.

La société a déclaré qu'elle n'avait pas constaté de changement significatif dans le comportement des clients jusqu'à présent, les compagnies aériennes s'en tenant aux calendriers de maintenance prévus.

Selon Larry Culp, même si certains clients retardent leur travail, d'autres sont prêts à intervenir.

"Il y a d'innombrables compagnies aériennes alignées derrière eux qui se feront un plaisir de prendre leur place dans la file d'attente", a-t-il déclaré. "Je n'ai pas connaissance d'un client qui essaie de reprogrammer ses visites à l'atelier à ce stade."

Larry Culp maintient que tout impact d'une baisse des vols est plus susceptible de retarder la demande que de l'anéantir.

Le resserrement de l'offre d'avions joue également en faveur de GE. Les compagnies aériennes prolongent la durée de vie des flottes existantes alors que les livraisons de Boeing BA.N et d'Airbus AIR.PA continuent d'être inférieures à la demande, ce qui maintient le besoin de maintenance des moteurs. Les moteurs de GE équipent une grande partie des vols mondiaux, ce qui lui confère une large exposition à cette activité.

Dans le même temps, la société constate une amélioration progressive de sa propre chaîne d'approvisionnement, ce qui l'aide à augmenter sa production. Les livraisons de moteurs ont fortement augmenté au cours du trimestre, soutenues par une meilleure disponibilité des matériaux.

GE a déclaré qu'elle ne voyait aucun changement dans le calendrier de son programme de moteur GE9X, qui équipe le 777X de Boeing, en dépit d'un problème de durabilité précédemment révélé concernant un joint d'étanchéité. La société a déclaré qu'elle avait identifié la cause première et qu'elle mettait la dernière main à un correctif.

Le bénéfice ajusté du premier trimestre s 'est élevé à 1,86 dollar par action, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur 1,60 dollar, selon les données du LSEG.