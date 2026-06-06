Bouygues, Iliad et Orange se donnent 48h pour finaliser un accord pour le rachat d'Altice

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Bouygues Telecom, ‌Iliad-Free et Orange se sont donnés un ​délai de 48 heures pour finaliser un accord portant sur une offre de 20,35 ​milliards d'euros de valeur d’entreprise pour les actifs considérés ​de Altice France, ont ⁠annoncé vendredi les différentes parties dans ‌un communiqué.

Le consortium avait annoncé en janvier mener des discussions avec Altice ​pour l'acquisition ‌potentielle d'une grande partie de ses ⁠activités de télécommunications en France, qui comprennent l'opérateur télécoms SFR, avant de lancer en ⁠octobre dernier ‌une offre conjointe non engageante de ⁠17 milliards d'euros pour l'acquisition d'une ‌grande partie des activités d'Altice ⁠France.

La France, l'un des secteurs des télécommunications ⁠les plus ‌concurrentiels d'Europe, compte quatre grands opérateurs depuis ​l'arrivée de Free, ‌filiale d'Iliad, sur le marché de la téléphonie mobile en ​2012, dans un contexte de guerre des prix qui pèse sur ⁠les marges et la croissance des différents acteurs.

Toute proposition visant à réduire ce nombre à trois devrait être approuvée par les autorités nationales et européennes de la concurrence.

(Rédigé par ​Zhifan Liu)