J&J est acquittée dans un procès où il était allégué que le talc avait provoqué le cancer de trois femmes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute le commentaire de l'avocat du plaignant au point 6) par Dietrich Knauth

Vendredi, un jury de Los Angeles a donné raison à Johnson & Johnson JNJ.N dans le cadre d'un procès intenté par les familles de trois femmes qui affirmaient que les produits à base de talc de la société avaient provoqué un cancer de l'ovaire, estimant que J&J n'avait pas fait preuve de négligence lors de la vente de produits cosmétiques à base de talc.

* Le procès avait été intenté par les familles de Mary Owens, Bonnie Tienken et Geneva Williams, qui sont toutes décédées d'un cancer de l'ovaire après avoir utilisé de la poudre pour bébé à base de talc de la marque Johnson & Johnson.

* Plus de 67 000 plaignants ont poursuivi J&J, alléguant que sa poudre pour bébé et d'autres produits à base de talc provoquent le cancer de l'ovaire.

* J&J a remporté certains procès haut la main, notamment un procès en Oklahoma la semaine dernière, mais les jurys ont rendu des verdicts très sévères en faveur des plaignants dans d'autres affaires.

* J&J a cessé de vendre de la poudre pour bébé à base de talc aux États-Unis en 2020, pour passer à un produit à base de fécule de maïs.

* Cette affaire reposait sur de la « pseudo-science », a déclaré Erik Haas, vice-président chargé des litiges chez J&J.

* Le verdict est « décevant », a déclaré l'avocat Ari Friedman, qui représentait l'un des plaignants.

* J&J a réglé à l'amiable la majorité des affaires alléguant que ses produits avaient causé un mésothéliome, une forme rare de cancer associée à l'amiante.

* La quasi-totalité des affaires restantes allèguent que les produits à base de talc provoquent le cancer de l'ovaire.