GE Aerospace est convaincu que le problème lié au joint intermédiaire du GE9X n'entraînera pas de retard dans la mise en service du Boeing 777X

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Rahul Ghai, directeur financier de GE Aerospace GE.N , a déclaré jeudi qu’il était convaincu qu’un problème de durabilité concernant le joint central du moteur GE9X n’entraverait pas la mise en service prévue l’année prochaine du Boeing BA.N 777X.

La société américaine avait révélé en février qu’elle examinait un éventuel problème de durabilité concernant un joint du GE9X. En avril, GE avait déclaré avoir identifié la cause première , être en train de finaliser une solution et ne voir aucune modification du calendrier du programme GE9X.

S’exprimant lors d’une conférence organisée par Morgan Stanley, M. Ghai a déclaré que les essais avaient montré que le joint central, une pièce reliant les parties avant et arrière du moteur, n’était pas aussi résistant que GE l’avait prévu.

GE a repensé la conception de cette pièce et a commencé à livrer à Boeing, au troisième trimestre, des moteurs GE9X équipés du nouveau joint, a-t-il précisé. L’entreprise s’attend à ce que la FAA certifie la pièce redessinée dans les prochains mois.

M. Ghai a déclaré que GE avait « une très grande confiance » dans le joint redessiné après l’avoir testé en interne et qu’elle avait intégré cette conception dans les moteurs actuellement en cours de production.

Il a précisé que le joint existant pouvait être utilisé pour les travaux de certification en cours, y compris les autorisations nécessaires avant que Boeing ne commence les essais ETOPS. Le joint redessiné destiné aux avions de série fait l’objet d’un processus de certification distinct auprès de la FAA.