GE Aerospace enregistre une commande majeure de United Airlines pour 300 moteurs GEnx
information fournie par Zonebourse 16/02/2026 à 15:14
GE Aerospace annonce que United Airlines a commandé 300 moteurs GEnx pour équiper ses nouveaux Boeing 787 Dreamliner, ainsi que des moteurs de rechange supplémentaires. Cette commande portera la flotte de 787 de la compagnie à plus de 200 appareils motorisés par le GEnx.
"Cet accord fera de United le plus grand opérateur de GEnx au monde", souligne Mohamed Ali, président-directeur général de GE Aerospace Commercial Engines & Services, rappelant une relation commerciale initiée en 1968.
Affichant plus de 70 millions d'heures de vol et un taux de disponibilité de 99,98%, le GEnx équipe aujourd'hui les deux tiers des 787 en service et motorise exclusivement le 747-8. À la suite de cette commande, le carnet de livraisons fermes du GEnx atteint près de 1 800 moteurs, hors pièces de rechange.
United exploite par ailleurs une flotte importante de moteurs GE et CFM - coentreprise détenue à 50/50 par GE Aerospace et Safran Aircraft Engines - incluant notamment les CF6, GE90, CFM56-7B, LEAP et CF34.
