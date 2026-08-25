GE Aerospace développe sa main-d'oeuvre qualifiée pour les pièces de moteur

GE Aerospace a célébré la première année de son tout nouveau programme d'apprentissage à Wilmington, en Caroline du Nord, où plus de 80 apprentis ont obtenu leur diplôme depuis son lancement en août 2025.

Pendant environ huit semaines, les apprentis se préparent à des carrières de machinistes en contrôle numérique informatique (CNC).

La formation commence sur le site de GE Aerospace à Wilmington, se poursuit par cinq semaines intenses au Cape Fear Community College (CFCC), et se termine par plusieurs semaines de formation en poste avec des mentors chez GE Aerospace.

Les apprentis sont rémunérés en tant qu'employés à temps plein de GE Aerospace tout au long du programme, et le coût de l'instruction est pris en charge par le programme NCEdge de Caroline du Nord.

Les machinistes CNC installent et manipulent de grands équipements qui créent des pièces précises essentielles pour les moteurs à réaction.

"Cet apprentissage ouvre la porte à une carrière chez GE Aerospace pour des personnes issues de nombreux horizons, y compris celles qui découvrent l'industrie", a déclaré Mark Moon, responsable du site chez GE Aerospace à Wilmington.

"Cela nous aide à développer la main-d'oeuvre qualifiée dont nous avons besoin à Wilmington pour livrer les pièces de moteur essentielles dont dépendent nos clients."