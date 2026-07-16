GE Aerospace dément les inquiétudes concernant les retards du GEnx et affirme que Boeing dispose d'un stock de moteurs suffisant pour plusieurs mois

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* M. Culp indique que les livraisons d'avions gros-porteurs ont augmenté de 30 % au deuxième trimestre, tandis que celles des moteurs GEnx ont progressé "bien davantage"

* Des stocks de moteurs GEnx suffisants pour plusieurs mois sont disponibles sur le site de l'usine Boeing de Charleston, selon le directeur général Culp

* M. Culp affirme que GE soutiendra la montée en puissance du 787 de Boeing "à chaque étape"

(Ajout de commentaires supplémentaires tirés de l'interview tout au long de l'article) par Rajesh Kumar Singh

Larry Culp, directeur général de GE Aerospace GE.N , a réfuté jeudi les inquiétudes exprimées par Boeing BA.N selon lesquelles les retards de livraison des moteurs GEnx pourraient freiner la montée en puissance de la production du 787 par le constructeur aéronautique, en invoquant une forte augmentation des expéditions de ces moteurs.

Les livraisons de moteurs pour gros-porteurs de GE ont augmenté de 30 % par rapport à l’année précédente au deuxième trimestre, les expéditions de GEnx ayant quant à elles progressé "bien davantage", a déclaré M. Culp à Reuters.

Il a précisé que GE disposait d’un stock de moteurs GEnx correspondant à plusieurs mois de production sur le site de l’usine Boeing de Charleston, en Caroline du Sud.

"Nous ne pensons donc pas que nous ralentissions les livraisons de quelque manière que ce soit", a-t-il déclaré.

Kelly Ortberg, directeur général de Boeing, a déclaré que l’objectif du constructeur aéronautique, qui consiste à porter la production du 787 à 10 appareils par mois contre environ huit actuellement, dépendait en partie de la capacité de GE à résoudre les retards de livraison des GEnx, ainsi qu’à lever les contraintes liées aux certifications des sièges premium.

M. Culp a déclaré que GE devrait continuer à augmenter ses livraisons pour suivre le rythme des taux de production plus élevés visés par Boeing.

"GE soutiendra et soutient déjà la montée en puissance de la production du 787", a-t-il déclaré. "Nous sommes très motivés. Nous sommes parfaitement alignés. Il n’y a pas de débat à ce sujet. Nous serons à leurs côtés à chaque étape."

Environ 80 % des 787 sont équipés de moteurs GE, ce qui rend ce programme crucial pour le motoriste alors que la demande internationale d’avions gros-porteurs augmente.

Interrogé sur la question de savoir si les retards de livraison du GEnx avaient été résolus et si les livraisons seraient régulières jusqu’à la fin de l’année, M. Culp a répondu que GE travaillerait en étroite collaboration avec Boeing pour répondre à ses besoins à mesure que la production du 787 augmenterait.

Il a également indiqué que la chaîne d’approvisionnement des moteurs civils avait franchi un cap, même si les livraisons devraient encore augmenter au second semestre et l’année prochaine.