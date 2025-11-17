GE Aerospace décroche de premières commandes de moteurs au salon de Dubaï
Dans un communiqué, l'équipementier américain précise que l'accord conclu avec Emirates porte sur la fourniture de 130 GE9X destinés à une flotte de 65 appareils long-courrier Boeing 777-9, mais qu'il englobe aussi un volet concernant l'approvisionnement en pièces de rechange et de services sur le long terme.
Avec 540 moteurs commandés, Emirates est le premier client de GE, dont les moteurs dotaient déjà le premier avion que le transporteurs basé à Dubaï avait fait décoller il y a 40 ans, en octobre 1985.
En parallèle, GE Aerospace a également signé lors du Dubai Airshow un accord avec flydubai concernant la fourniture de 60 moteurs GEnx-1B devant équiper 30 Boeing 787-9, une commande qui inclut là encore l'approvisionnement en pièces détachées et la fourniture de services opérationnels/
Créé en 2008, flydubai dessert désormais plus de 135 destinations dans 57 pays.
Toujours à l'occasion du salon, GE Aerospace a déclaré qu'il allait investir plus de 50 millions de dollars dans la construction d'un nouveau vite basé dans le sud de Dubaï devant être dédié aux services pour les moteurs CFM LEAP et GE9X, avec une superficie qui s'étendra de 11 150 m2 contre 2 700 m2 pour ses précédentes installations.
