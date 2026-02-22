Troubles au Mexique après la mort du chef d'un des principaux cartels, tué par l'armée

Un bus incendié lors de troubles à Jalisco, dans l'ouest du Mexique, après la mort d'El Mencho, l'un des barons de la drogue les plus recherchés, tué par l'armée. Après cette opération, des hommes armés ont bloqué avec des voitures et des camions incendiés plusieurs axes routiers de l’État de Jalisco. ( AFP / Ulises RUIZ )

Des troubles ont éclaté dimanche au Mexique après la mort du chef de l'un des plus gros cartels de la drogue lors d'une opération militaire, la présidente mexicaine appelant au calme et les Etats-Unis ses concitoyens à rester "à l'abri".

Des compagnies aériennes nord-américaines ont annulé des dizaines de vols vers plusieurs villes mexicaines.

"Nous devons rester informés et calmes", a déclaré la présidente Claudia Sheinbaum sur le réseau X, après que des hommes armés ont bloqué plusieurs routes et incendié des commerces dans les États de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Puebla et Sinaloa.

Les Etats-Unis ont appelé leurs concitoyens présents dans plusieurs zones du Mexique, dont des villes et régions touristiques comme Cancun, Guadalajara et Oaxaca, à "se mettre à l'abri jusqu'à nouvel ordre".

"En raison des opérations de sécurité en cours, des barrages routiers et des activités criminelles, les citoyens américains se trouvant dans les lieux mentionnés doivent se mettre à l'abri jusqu'à nouvel ordre", a indiqué l'ambassade américaine au Mexique sur son site.

Des passagers attendent dans l'aéroport international de Guadalajara, le 22 février 2026, en raison de l'annulation de vols dus au troubles après la mort du baron de la drogue "El Mencho" ( AFP / Ulises Ruiz )

Tué à l'âge de 59 ans, Nemesio Oseguera, alias El Mencho, était considéré comme le dernier des grands parrains depuis l'arrestation des fondateurs du cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán "El Chapo" et Ismael "Mayo" Zambada, incarcérés aux États-Unis.

Il était l'un des barons de la drogue les plus recherchés par le Mexique et les Etats-Unis, qui offraient jusqu'à 15 millions de dollars pour sa capture.

"El Mencho" a été blessé lors d’une opération menée dans la localité de Tapalpa, dans l’État de Jalisco (ouest), et il est mort "pendant son transfert par voie aérienne vers la ville de Mexico", a affirmé l'armée dans un communiqué.

Elle a ajouté que, pour mener à bien l'opération contre le narcotrafiquant, des "informations complémentaires" avaient été obtenues auprès des autorités américaines.

Après cette opération, des hommes armés ont bloqué avec des voitures et des camions incendiés plusieurs axes routiers de l’État de Jalisco.

Les blocages se sont également étendus à l’État voisin du Michoacán, où le groupe d’Oseguera est présent.

Les autorités locales ont recommandé à la population de ne pas sortir de chez elle.

- "Grande victoire" pour Washington -

Christopher Landau, sous-secrétaire d'État américain, a qualifié la mort du narcotrafiquant de "grande victoire pour le Mexique, les États-Unis, l'Amérique latine et le monde entier".

Au total, sept criminels ont été tués et trois soldats blessés. Deux membres du CJNG ont été arrêtés et diverses armes ont été saisies, notamment des lance-roquettes capables d'abattre des avions et de détruire des véhicules blindés, selon la même source.

Le match entre Querétaro et Juárez, comptant pour la septième journée du championnat mexicain de première division, a été suspendu en raison des violences consécutives à la mort du narcotrafiquant.

Le championnat féminin a également suspendu le clásico entre Guadalajara et América, prévu au stade Akron de Zapopan (Guadalajara), et la Liga Expansión (deuxième division) a reporté le match entre Tapatío et Tlaxcala, qui devait avoir lieu au stade Gregorio « Tepa » Gómez, également situé dans l'État de Jalisco.

Le CJNG, qu'Oseguera avait formé en 2009, a été qualifiée en 2025 d'organisation terroriste par les Etats-Unis, qui l'accusent de trafic de cocaïne, d’héroïne, de méthamphétamine et de fentanyl.

- Cartel violent -

Le CJNG est l'un des cartels les plus violents au Mexique, selon le département d'Etat qui le décrit comme un cartel "transnational, présent dans presque tout le Mexique", qui pratique l’extorsion, le trafic de migrants, vole du pétrole et des minerais, et commerce des armes.

Interrogée par l'AFP, José Reveles, écrivain spécialiste du narcotrafic, décrit "El Mencho" comme un homme à la "nature violente", qui n’a pas craint de se confronter frontalement aux autorités, quand d'autres cartels sont davantage sur la défensive.

Ainsi, le 20 juin 2020, il avait lancé une attaque sans précédent contre l'actuel secrétaire fédéral à la Sécurité publique, Omar García Harfuch, alors chef de la police de la capitale, qui a été blessé. Trois personnes sont mortes, dont deux gardes du corps.

Pendant longtemps, "El Mencho" n’a pas réussi à rivaliser avec les cartels qui contrôlaient la frontière avec les États-Unis. Il s’est alors tourné vers d’autres marchés. "L’Europe, l’Asie, l'Afrique et même l’Australie étaient moins disputées par les Mexicains, et là-bas la drogue se paie plus cher", explique M. Reveles.

Oseguera "faisait très attention à ne pas s’exposer publiquement, on sait peu de choses sur sa vie", observe M. Reveles.

Sur l’avis de recherche du département d’État, il apparaît avec un visage anguleux, les cheveux impeccablement peignés et une fine moustache, tandis que sur une fiche de l'agence antidrogue américaine (DEA) de 1989, on le voit avec les cheveux frisés et des traits plus grossiers.

Les violences liées aux cartels ont fait plus de 450.000 morts et plus de 100.000 disparus depuis 2006 au Mexique, selon les chiffres officiels.