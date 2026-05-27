GE Aerospace constate que la demande en matière de maintenance des moteurs se maintient malgré la hausse des prix du carburant

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* Les départs ont ralenti, mais les commandes de pièces détachées ont augmenté

* Le nombre d'avions immobilisés a diminué, apaisant les inquiétudes concernant les retraits de service

* La forte demande de nouveaux moteurs et de pièces de rechange met les fournisseurs sous pression

* M. Culp affirme que les relations avec Airbus se sont améliorées après les tensions d'approvisionnement

(Ajout de commentaires supplémentaires et de détails contextuels tout au long du texte) par Rajesh Kumar Singh

GE Aerospace GE.N n'a pas constaté de recul des compagnies aériennes en matière de maintenance des moteurs ou de commandes de pièces, malgré la hausse des prix du carburant et la baisse du nombre de départs, a déclaré mercredi le directeur général Larry Culp, signalant ainsi la vigueur continue de l'activité de marché secondaire à forte marge du fabricant de moteurs d'avion.

S'exprimant lors d'une conférence d'investisseurs organisée par Bernstein, M. Culp a indiqué que le nombre de départs avait baissé au cours des huit dernières semaines, la croissance étant désormais "relativement stable". Il a toutefois précisé que GE Aerospace n'avait constaté aucun impact opérationnel ni aucun changement dans le comportement commercial de ses clients du secteur aérien.

"Nous sommes très optimistes pour le deuxième trimestre", a déclaré M. Culp, citant la vigueur persistante des commandes de pièces de rechange et de l'activité dans les ateliers.

M. Culp a indiqué que le nombre d'avions immobilisés avait diminué en mai par rapport à avril et était en baisse depuis le début de l'année, signe que GE Aerospace ne prévoit pas de vague imminente de retraits d'avions.

Les commandes de pièces de rechange, qui ont augmenté de 30 % au premier trimestre, ont progressé de près de 40 % au cours des quelque 60 derniers jours, tandis que GE constate une augmentation du nombre de moteurs retirés des avions pour maintenance, a-t-il déclaré.

Les départs d'avions constituent un moteur clé de son activité de services, car l'augmentation du nombre de vols accroît l'usure des moteurs et les besoins en maintenance. Mais GE Aerospace a déclaré que l'impact sur le chiffre d'affaires et les bénéfices des services cette année devrait être limité, car une grande partie de sa charge de travail de maintenance pour 2026 est déjà garantie et la demande de pièces de rechange continue de dépasser l'offre.

Le constructeur de moteurs a déclaré le mois dernier qu’il restait en bonne voie pour atteindre la fourchette haute de ses prévisions de bénéfices pour 2026, tout en avertissant que la hausse des prix du pétrole, les contraintes d’approvisionnement en carburant et le ralentissement de la croissance mondiale avaient rendu le contexte plus incertain. La société prévoit un bénéfice ajusté de 7,10 à 7,40 dollars par action pour 2026.

PRESSION SUR LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT

M. Culp a déclaré que la forte demande tant pour les nouveaux moteurs que pour les activités de post-vente mettait la chaîne d'approvisionnement de GE sous pression, certains fournisseurs hésitant à investir car ils restent sceptiques quant aux plans d'accélération de la production aéronautique. Mais il a ajouté que les fournisseurs devaient également tenir compte de la demande croissante provenant du parc de moteurs installés de GE, et pas seulement des cadences de production de Boeing ou d'Airbus.

GE et le groupe français Safran SAF.PA détiennent conjointement CFM International, qui fabrique des moteurs pour les avions à fuselage étroit de Boeing BA.N et d’Airbus

AIR.PA . M. Culp a laissé entendre que les relations avec Airbus s’étaient améliorées après les tensions antérieures concernant l’approvisionnement en moteurs, affirmant que les entreprises étaient passées d'un "bras de fer" et de reproches publics à une résolution plus directe des problèmes.

M. Culp a déclaré que les visites d'entretien des moteurs LEAP évoluaient, passant de travaux de maintenance précoces et légers à des interventions plus approfondies visant à restaurer les performances, ce qui devrait générer davantage de revenus. Il a ajouté que GE n'avait pas encore pleinement tiré parti des hausses de prix prévues dans certains contrats de maintenance à long terme pour les moteurs LEAP.