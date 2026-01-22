GE Aerospace bat le consensus de BPA au 4e trimestre
information fournie par Zonebourse 22/01/2026 à 13:15
Le motoriste aéronautique a vu son profit opérationnel augmenter de 14% à 2,3 milliards, pour des revenus ajustés en croissance de 20% à près de 11,9 milliards de dollars, tandis que ses commandes ont grimpé de 74% à 27 milliards.
"GE Aerospace a réalisé une année exceptionnelle, avec des revenus en progression de 21%, un BPA en hausse de 38% et une conversion de free cash-flow dépassant les 100%", souligne son PDG H. Lawrence Culp.
"Notre performance démontre comment FLIGHT DECK prend forme alors que nous accélérons la production de services et d'équipements pour répondre à notre carnet de commandes croissant d'environ 190 milliards de dollars", poursuit-il.
Pour 2026, il anticipe un BPA ajusté entre 7,10 et 7,40 dollars (contre 6,37 dollars en 2025), un profit opérationnel entre 9,85 et 10,25 milliards (après 9,1 milliards) et une croissance des revenus ajustés dans le bas de la plage à deux chiffres.
Valeurs associées
|318,610 USD
|NYSE
|+2,01%
A lire aussi
-
Deutsche Börse va acquérir la plateforme de fonds d'investissements Allfunds pour 5,3 milliards d'euros, confortant sa position de groupe intégré au service des marchés financiers européens, dans la lignée des priorités affichées par le chancelier Merz. L'opérateur ... Lire la suite
-
Les principaux partis politiques du Bangladesh ont donné jeudi le coup d'envoi de leur campagne pour les législatives du 12 février et déroulé leurs premières promesses, un an et demi après les émeutes meurtrières ayant précipité la chute de l'ex-Première ministre ... Lire la suite
-
par Andreas Rinke L'accord de libre-échange entre l'Union européenne (UE) et le Mercosur sera probablement appliqué à titre provisoire dès le mois de mars, a déclaré jeudi un diplomate européen à Reuters. L'accord conclu entre le bloc européen et les pays du Mercosur, ... Lire la suite
-
L'économie allemande a terminé l'année dernière sur une dynamique positive mais la croissance attendue pour le premier trimestre 2026 devrait rester modeste, a indiqué jeudi la Bundesbank dans son rapport mensuel. La première économie de la zone euro s'est enlisée ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer