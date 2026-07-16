GE Aerospace affirme soutenir l'accélération de la production du 787 de Boeing

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* M. Culp indique que les livraisons d'avions gros-porteurs ont augmenté de 30 % au deuxième trimestre, et que celles des moteurs GEnx ont progressé “bien davantage”

* Des stocks de moteurs GEnx correspondant à plusieurs mois d'approvisionnement sont disponibles sur le site de l'usine Boeing de Charleston, précise le directeur général Culp

* M. Culp affirme que GE soutiendra la montée en puissance du 787 de Boeing “à chaque étape”

par Rajesh Kumar Singh

Larry Culp, directeur général de GE Aerospace GE.N , a déclaré jeudi que les livraisons de moteurs GEnx destinés au 787 Dreamliner de Boeing BA.N , avaient fortement augmenté, dissipant ainsi les craintes que des retards dans la livraison des moteurs ne freinent l’augmentation de production prévue par le constructeur aéronautique.

Des stocks de moteurs GEnx correspondant à plusieurs mois d'approvisionnement se trouvent déjà sur le site de l’usine d’assemblage de Boeing à Charleston, en Caroline du Sud, a déclaré M. Culp à Reuters, ajoutant que les livraisons de moteurs pour gros-porteurs de GE avaient augmenté de 30 % au deuxième trimestre par rapport à l’année précédente. Les livraisons de GEnx ont quant à elles augmenté “bien davantage”, a-t-il précisé.

“Nous ne pensons donc pas que nous ralentissons les livraisons de quelque manière que ce soit”, a-t-il déclaré lors d’une interview.

Le directeur général de Boeing, Kelly Ortberg, avait déclaré en mai que l’objectif du constructeur aéronautique de porter la production du 787 à 10 appareils par mois, contre environ huit actuellement, dépendait en partie du plan de relance des livraisons de moteurs de GE, ainsi que de l’assouplissement des contraintes liées aux certifications des sièges premium.

M. Culp a indiqué que GE devrait continuer à augmenter ses livraisons pour soutenir les cadences de production plus élevées visées par Boeing.

“GE soutiendra et soutient déjà la montée en puissance du 787”, a-t-il déclaré. “Nous sommes très motivés. Nous sommes parfaitement alignés. Il n’y a aucun doute à ce sujet. Nous les accompagnerons à chaque étape.”

Boeing n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Environ 80 % des 787 sont équipés de moteurs GE, ce qui rend ce programme crucial pour le motoriste alors que la demande internationale d’avions gros-porteurs augmente.

Interrogé sur la question de savoir si les retards de livraison des GEnx avaient été résolus, M. Culp a répondu que GE travaillerait en étroite collaboration avec Boeing pour répondre à ses besoins à mesure que la production du 787 augmenterait.

Il a également indiqué que la chaîne d’approvisionnement en moteurs civils s’était améliorée, même si les livraisons devraient encore augmenter au second semestre et l’année prochaine.