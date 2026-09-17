GE Aerospace affirme que le problème de joint intermédiaire du GE9X n'entraînera pas de retard dans la mise en service du Boeing 777X

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Rahul Ghai, directeur financier de GE Aerospace GE.N , a déclaré jeudi qu'il était convaincu qu'un problème de durabilité concernant le joint central du moteur GE9X n'entraverait pas la mise en service du Boeing BA.N 777X l'année prochaine.
S'exprimant lors d'une conférence organisée par Morgan Stanley, M. Ghai a indiqué que GE avait commencé à livrer à Boeing, au troisième trimestre, des moteurs GE9X équipés d'un joint central redessiné, et qu'il s'attendait à ce que la FAA certifie cette pièce redessinée dans les prochains mois.
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