GB/PMI-L'activité des entreprises progresse pour la première fois en trois mois (flash)

L'activité du secteur privé britannique a progressé en juillet pour la première fois en trois mois, portée par une brève accalmie dans le conflit au Moyen-Orient, et les entreprises se sont montrées plus optimistes que jamais depuis le début de la guerre, montre une enquête publiée vendredi.

L'indice composite préliminaire des directeurs d'achat (PMI) du Royaume-Uni a progressé ce mois-ci pour s'établir à 52,1, contre 49,3 en juin, ce qui représente son plus haut niveau depuis février.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une légère amélioration à 49,7.

Une lecture supérieure à 50,0 indique une croissance de l'activité.

L'indice des services progresse quant à lui de 48,8 à 51,8, son plus haut niveau depuis avril, tandis que celui du secteur manufacturier passe de 52,5 à 52,8.

Selon Chris Williamson, chef économiste chez S&P Global Market Intelligence, les entreprises du secteur de l'hôtellerie et de la restauration ont tiré parti du beau temps, de la Coupe du monde de football et du fait que les gens ont choisi de passer leurs vacances en Grande-Bretagne, les coûts élevés et l'incertitude les ayant dissuadés de voyager à l'étranger.

Les entreprises des secteurs des services et de l'industrie manufacturière ont connu la plus faible inflation des prix des intrants depuis février, grâce à la baisse des coûts du carburant et des matières premières, une brève accalmie dans le conflit au Moyen-Orient ayant entraîné une baisse des prix du pétrole avant que les tensions ne reprennent de plus belle.

"Les pressions inflationnistes restent clairement élevées, car le choc énergétique actuel et les contraintes d'approvisionnement liées à la guerre au Moyen-Orient continuent de s'ajouter aux pressions existantes sur les coûts des entreprises, déjà induites par les politiques gouvernementales antérieures", a averti Chris Williamson.

L'indice de l'emploi de l'enquête n'a cessé de reculer depuis le premier budget de l'ancienne ministre des Finances Rachel Reeves en 2024, qui prévoyait une hausse des cotisations sociales à la charge des employeurs.

L'optimisme des entreprises quant à l'année à venir a quant à lui atteint son plus haut niveau depuis février, celles-ci invoquant l'apaisement des tensions géopolitiques et la baisse des prix du pétrole au début du mois de juillet.

La récente recrudescence des tensions risque toutefois de compromettre l'allègement des pressions sur les coûts, a indiqué S&P.

La Banque d'Angleterre (BoE) devrait maintenir ses taux d'intérêt à 3,75% la semaine prochaine, le temps d'évaluer l'impact du conflit sur les prix.

(Reportage Suban Abdulla ; version française Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)