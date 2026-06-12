GB-L'économie a commencé à ressentir l'impact de la guerre en Iran en avril

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par Andy Bruce et Suban Abdulla

L'économie britannique s'est contractée de 0,1% en avril, enregistrant sa première baisse mensuelle depuis août, en raison des difficultés rencontrées par l'industrie du divertissement et de l'annulation d'évènements sportifs, notamment les Grands Prix de Formule 1, qui ont suivi le déclenchement de la guerre en Iran.

Les données publiées vendredi par l'Office national des statistiques (ONS) indiquent que la production du secteur des services, qui domine l'économie britannique, a reculé de 0,2% en avril, plombée par les services administratifs et de soutien, ainsi que par les secteurs des arts, des loisirs et du divertissement.

L'annulation en avril des Grands Prix de Formule 1 à Bahreïn et en Arabie saoudite ainsi que des événements de tennis et de football, entraînée par le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient, a affecté les entreprises britanniques concernées, selon un responsable de l'ONS.

"Les hausses des prix de l'énergie et des coûts d'emprunt, en plus d'un regain d'incertitude politique, risquent de se conjuguer pour amener la croissance à une paralysie presque totale pour le reste de l'année", a déclaré Thomas Pugh, économiste en chef du cabinet de conseil et de fiscalité RSM.

Il a ajouté que ces données renforçaient l'idée que la Banque d'Angleterre maintiendrait probablement ses taux d'intérêt inchangés jeudi prochain, ce qui expliquerait en partie les réactions peu nombreuses des investisseurs à la suite de la publication des chiffres vendredi.

La ministre des Finances Rachel Reeves a reconnu l'impact de la guerre mais croit toujours en l'efficacité de son plan d'économie.

La production manufacturière a augmenté de 0,4% en avril – grâce à une hausse de la production pharmaceutique, qui connaît souvent de fortes fluctuations – contribuant à compenser un mois difficile pour le secteur des services. La production dans la filière de la construction a également connu une croissance modérée.

La production économique globale sur les trois mois précédant avril a augmenté de 0,7% par rapport aux trois mois précédents, comme l'avaient prévu les économistes.

Des données commerciales distinctes montrent que la valeur des importations de carburant a bondi en avril pour atteindre 7,1 milliards de livres sterling (8,23 milliards d'euros), son plus haut niveau depuis trois ans, reflétant à la fois la flambée des prix du pétrole à la suite du déclenchement de la guerre et la forte dépendance de la Grande-Bretagne à l'importation d'énergie.

(Rédigé par Andy Bruce et Suban Abdulla; version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)