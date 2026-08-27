Gap nomme un nouveau directeur général pour Old Navy et revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices ; son action bondit de 14 %

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de précisions aux paragraphes 1 et 2 et d'un commentaire d'analyste aux paragraphes 7 et 8) par Neil J Kanatt et Danielle Kaye

Gap GAP.N a nommé jeudi un nouveau directeur général pour Old Navy afin de redynamiser la marque en difficulté, après que le distributeur de vêtements a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels grâce aux ventes soutenues de sa marque éponyme.

L'action de la société a bondi de 16 % en séance prolongée, grâce aux résultats supérieurs aux attentes de la marque Gap et à la nomination de Michael Francis, un cadre de l'entreprise, à la tête d'Old Navy.

La société, dont le directeur général Richard Dickson est en poste depuis trois ans, tente de relancer la demande après une longue période de ventes irrégulières sur ses enseignes Banana Republic, Athleta et Old Navy. Une offre axée sur les tendances actuelles et des campagnes marketing renforcées ont contribué à renforcer la pertinence de ses marques, alors même que les consommateurs limitent leurs dépenses discrétionnaires.

La marque éponyme de Gap a enregistré une hausse de 10 % de son chiffre d’affaires à périmètre constant au deuxième trimestre, marquant ainsi son dixième trimestre consécutif de croissance. Les analystes tablaient en moyenne sur une hausse de 8,8 %, selon les données compilées par LSEG.

Les ventes à périmètre constant d’Old Navy ont reculé de 4 % au cours du trimestre, contre une hausse de 2 % un an plus tôt, tandis que celles d’Athleta ont chuté de 12 % après une baisse de 9 % l’année dernière.

« Nous avons du travail à faire chez Old Navy, mais nous comprenons clairement les facteurs qui ont pesé sur les performances et nous prenons des mesures ciblées qui se traduisent déjà par de meilleurs résultats », a déclaré M. Dickson.

Les résultats mitigés de Gap soulignent que « le consommateur d’aujourd’hui, plus réfléchi, a besoin d’une raison pour dépenser dans des produits de luxe de marque », a déclaré Suzy Davidkhanian, analyste chez eMarketer.

Le changement à la tête d’Old Navy témoigne de la volonté de l’entreprise d’apporter à sa plus grande marque la même pertinence culturelle qui attire les clients chez Gap, a-t-elle ajouté.

Gap a relevé ses prévisions de bénéfice annuel par action ajusté de 5 cents à chaque extrémité, les plaçant désormais dans une fourchette comprise entre 2,35 et 2,45 dollars. Ces prévisions excluent les remboursements de droits de douane de 95 millions de dollars et les revenus d’intérêts associés de 5 millions de dollars enregistrés au cours du trimestre considéré, ainsi que tout avantage potentiel qui en découlerait au cours du trimestre actuel.

La société a révisé ses prévisions de croissance du chiffre d’affaires pour l’exercice 2026, les ramenant à une fourchette comprise entre 1 % et 1,5 %, contre une fourchette comprise entre 1 % et 2 % précédemment. Les analystes tablent sur une hausse de 1,1 %.

Gap a indiqué que ces prévisions tiennent compte des tendances de consommation et du contexte économique et géopolitique général, tout en prenant en considération les risques liés aux prix de l'énergie et aux droits de douane américains.

Le chiffre d’affaires du trimestre clos le 1er août a reculé de 2 % à 3,65 milliards de dollars, manquant de peu les estimations des analystes qui tablaient sur environ 3,69 milliards de dollars, tandis que le bénéfice ajusté de 52 cents par action a dépassé les prévisions de 48 cents.