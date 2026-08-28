Gap fait appel à un vétéran du secteur pour relancer la marque Old Navy en difficulté ; les actions s'envolent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur le recouvrement des droits de douane aux paragraphes 12 et 13) par Neil J Kanatt et Danielle Kaye

Gap GAP.N a nommé jeudi Michael Francis, un vétéran du secteur, au poste de directeur général d’Old Navy pour redynamiser cette marque en difficulté, tandis que l’amélioration de la politique tarifaire a permis de dépasser les prévisions de bénéfices trimestriels et d’établir des perspectives solides pour l’ensemble du groupe. L'action de la société a bondi de 15 % en séance prolongée, suite au changement de direction chez Old Navy, sa plus grande marque, et après que le distributeur de prêt-à-porter a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels, en partie grâce aux ventes robustes de la marque Gap. L’entreprise, qui en est à sa troisième année sous la direction de son directeur général Richard Dickson, tente de relancer la demande après une longue période de ventes irrégulières sur l’ensemble de sesenseignes, parmi lesquelles figurent également Banana Republic et Athleta. Une offre axée sur les tendances actuelles et des campagnes marketing renforcées ont contribué à renforcer la pertinence de ses marques, alors même que les consommateurs réduisent leurs dépenses discrétionnaires.

Le prix de vente unitaire moyen a augmenté pour toutes les marques de Gap Inc au cours du trimestre, ce qui a permis de relever la marge commerciale ajustée de la société de 80 points de base, hors bénéfice net lié à la récupération des droits de douane. La chaîne Gap a enregistré une hausse de 10 % de ses ventes à périmètre constant au deuxième trimestre, marquant ainsi son onzième trimestre consécutif de croissance. Selon les données compilées par LSEG, les analystes tablaient en moyenne sur une hausse de 8,8 %.

Les ventes à périmètre constant d’Old Navy ont reculé de 4 % au cours du trimestre, contre une hausse de 2 % un an plus tôt, tandis que celles d’Athleta ont chuté de 12 % après une baisse de 9 % l’année dernière.

La nouvelle direction d’Old Navy jouera «un rôle déterminant pour libérer tout le potentiel de la marque», a déclaré M. Dickson lors d’une conférence téléphonique après la publication des résultats. Les robes, shorts et autres vêtements d’été d’Old Navy n’ont pas généré de ventes soutenues au deuxième trimestre, mais l’entreprise s’attend à ce que sa collection d’automne, allant des pulls aux jeans en denim, attire davantage de clients, a-t-il ajouté.

M. Dickson a mis en avant le partenariat d’Old Navy avec la rappeuse Cardi B, lauréate d’un Grammy, ainsi que sa collaboration avec le YouTuber MrBeast dans le cadre d’une campagne de rentrée scolaire, comme exemples de son effort marketing accru visant à toucher une clientèle plus jeune.

Ce changement à la tête d’Old Navy témoigne de la volonté de l’entreprise d’apporter à sa plus grande marque la même pertinence culturelle qui attire les clients chez Gap, a déclaré Suzy Davidkhanian, analyste chez eMarketer. Gap a revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel par action ajusté de 5 cents à chaque extrémité, pour les porter dans une fourchette comprise entre 2,35 et 2,45 dollars. Ces prévisions ajustées excluent l’impact des remboursements de droits de douane . Gap a indiqué avoir comptabilisé un ajustement de 417 millions de dollars au titre du recouvrement net des droits de douane au cours du trimestre considéré et avoir perçu des remboursements de 95 millions de dollars ainsi que des produits d'intérêts connexes de 5 millions de dollars, le solde des remboursements et des produits d'intérêts étant attendu au cours du trimestre actuel. La société a révisé ses prévisions de croissance du chiffre d’affaires pour l’exercice 2026, les ramenant à une fourchette comprise entre 1 % et 1,5 %, contre une fourchette initiale de 1 % à 2 %. Les analystes tablent sur une hausse de 1,1 %.

Gap a précisé que ces prévisions tiennent compte des tendances de consommation et du contexte économique et géopolitique général, tout en prenant en considération les risques liés aux prix de l’énergie et aux droits de douane américains.

Le chiffre d’affaires du trimestre clos le 1er août a reculé de 2 % à 3,65 milliards de dollars, manquant de peu les estimations des analystes qui tablaient sur environ 3,69 milliards de dollars, tandis que le bénéfice ajusté de 52 cents par action a dépassé les prévisions de 48 cents.