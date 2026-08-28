Gap en hausse après avoir recruté un expert du secteur de la distribution pour relancer la croissance chez Old Navy

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des cours boursiers au paragraphe 1, des détails au paragraphe 8, ajout d'un graphique) par Anuja Bharat Mistry et Angela Christy M

Le titre Gap GAP.N a bondi d'environ 22 % en début de séance vendredi, après que le distributeur de vêtements a nommé Michael Francis, un vétéran du secteur, au poste de directeur général d'Old Navy, une décision visant à redynamiser la marque dans un contexte économique difficile pour la consommation.

Old Navy, la plus grande marque de Gap, a peiné à s'imposer dans certaines catégories de vêtements pour femmes au cours des derniers trimestres, ce qui constitue un obstacle majeur au redressement de l'entreprise.

Depuis que le directeur général Richard Dickson a pris les rênes en 2023, Gap a remanié sa direction et sa stratégie marketing, dynamisant ainsi Gap et Banana Republic, mais Old Navy continue d’accuser un retard.

«Il est vrai que la clientèle familiale ciblée par Old Navy est sous pression, mais Old Navy ne lui a pas donné suffisamment de raisons d’acheter», a déclaré Neil Saunders, directeur général de GlobalData, ajoutant que cette faiblesse révèle un problème plus large que Gap ne peut plus faire passer pour un «simple faux pas dans la gamme de produits».

Certains détaillants font appel à de nouveaux dirigeants pour redynamiser leurs marques en difficulté. Kate Spade, la marque de Tapestry TPR.N , a nommé le mois dernier le célèbre créateur Jonathan Saunders au poste de directeur créatif exécutif.

« La nomination d’un nouveau dirigeant à la tête d’Old Navy souligne la volonté de la direction de stabiliser les performances de la plus grande enseigne du groupe », ont indiqué les analystes de Jefferies dans une note.

Francis a rejoint Gap en mars en tant que directeur de la relation client chez Old Navy. Il apporte plus de quatre décennies d’expérience dans le marketing, le commerce et la transformation d’entreprise, acquise notamment chez Target et Walmart.

Gap a revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel après avoir dépassé les estimations trimestrielles. Le groupe a toutefois revu à la baisse ses prévisions de croissance du chiffre d’affaires pour l’exercice 2026, invoquant les incertitudes économiques.

Ses ventes comparables trimestrielles ont progressé d’environ 10 %, tandis que celles d’Old Navy ont reculé de 4 %, ce qui constitue la première baisse en 12 trimestres.

Le ratio cours/bénéfice prévisionnel sur 12 mois de la société s’établissait à 8,33, contre 8,94 pour American Eagle Outfitters et 11,93 pour Urban Outfitters.

« Gap devrait pouvoir clôturer l’exercice fiscal sur une note positive en termes de ventes, mais il lui faut remettre en marche le moteur principal qu’est Old Navy pour continuer à progresser à un rythme convaincant », a déclaré Neil Saunders.