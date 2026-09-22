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Gap conclut un partenariat avec le boys band américain Just Your Type
information fournie par Zonebourse 22/09/2026 à 15:21
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Gap a annoncé mardi la signature d'un partenariat pluriannuel avec le boys band américain Just Your Type, une collaboration qui constitue la première étape de son nouveau programme de "mode et divertissement" (fashiontainment) qui vise à associer ses marques à des projets artistiques en vue d'attirer une nouvelle clientèle.

Créé par l'auteur-compositeur et producteur Freddy Wexler, "JYT" a généré plus de 450 millions de vues au cours des 90 derniers jours et rassemble déjà une communauté de plus de deux millions d'abonnés sur les réseaux sociaux.

Il est prévu, dans le cadre de l'accord, que Gap co-produise une docu-série de plusieurs épisodes retraçant l'ascension du groupe, tout en assurant la conception des vêtements de ses membres lors de leurs prestations scéniques.

Le partenariat doit s'accompagner d'une tournée nationale dans les centres commerciaux, ainsi que du lancement d'une collection capsule baptisée Gap x JYT, co-créée avec les cinq membres du groupe : Recker Eans, Toby Green, Caden Adamonis, Bryan Chan et Tyler George, qui pourront y décliner leurs styles personnels à travers quelques pièces phares.

Une ancienne de Paramount aux manettes

La collection sera commercialisée à l'automne 2026 en magasin ainsi que sur le site officiel de l'enseigne.

Dans un communiqué, Gap souligne que cette collaboration s'inscrit dans le cadre de sa plateforme de "fashiontainment" qui consiste à étendre ses activités de licence, à renforcer ses partenariats et à aligner plus étroitement sa production avec le monde du divertissement.

Le programme a été placé sous la direction de Pam Kaufman, une ancienne cadre dirigeante du géant des médias Paramount.

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