GameStop propose d'acquérir eBay pour 125 dollars par action

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GameStop GME.N a annoncé dimanche qu'il proposait d'acquérir la totalité des actions ordinaires d'eBay

EBAY.O au prix de 125 dollars par action, payable à 50 % en espèces et à 50 % en actions ordinaires de GameStop.