GameStop en hausse alors que la société entend poursuivre eBay malgré le rejet de sa demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 juin - ** Le titre GameStop GME.N progresse de 1,5 % en pré-ouverture après avoir réaffirmé son intention de poursuivre son projet de rachat d’eBay EBAY.O malgré le refus de ce dernier

** Le mois dernier, la société de commerce en ligne eBay a rejeté l’offre non sollicitée en numéraire et en actions d’environ 56 milliards de dollars émanant du distributeur de jeux vidéo GameStop

** GameStop a déclaré qu’elle restait déterminée à acquérir eBay, une société environ cinq fois plus grande qu’elle, bien qu’elle n’ait pas divulgué de nouveaux détails sur sa stratégie ou les prochaines étapes

** La société avait surpris les marchés en mai dernier lorsque son directeur général, Ryan Cohen, avait dévoilé cette offre non sollicitée, présentant ce rapprochement comme un moyen de mieux rivaliser avec Amazon

** Par ailleurs, GameStop a annoncé des prévisions de résultats solides, tablant sur un Ebitda ajusté supérieur à 600 millions de dollars pour l'exercice 2026, contre 345,4 millions de dollars pour l'exercice 2025

** Depuis le début de l'année, l'action GME a progressé de 8,3 %, tandis que celle d'eBay a gagné environ 24 %