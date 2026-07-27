Galp Energia rehausse ses objectifs 2026 après un solide 1er semestre

Au 1er semestre 2026, la compagnie énergétique portugaise Galp a publié des résultats financiers remarquables, portés par une très solide performance opérationnelle, en dépit de la volatilité persistante du marché des matières premières. Les ventes sur les six premiers mois de l'année s'élèvent à 11,47 MdsEUR, enregistrant une nette progression par rapport aux 9,55 MdsEUR comptabilisés un an plus tôt.

Des indicateurs financiers en forte croissance

Sur le plan de la rentabilité, l'EBITDA RCA de Galp s'est élevé à 2,216 milliards d'euros, marquant un bond spectaculaire de 47% sur un an. En parallèle, le bénéfice net RCA a grimpé de 44% à 812 MEUR.

La dynamique de trésorerie s'avère tout aussi impressionnante. Le flux de trésorerie opérationnel (OCF) s'est établi à 1,789 MdEUR, en forte hausse de 83% sur un an.

Le flux de trésorerie disponible (Free cash flow) a atteint 591 MEUR en repli de 1%, soutenant une position financière solide à la fin du premier semestre.

Grâce à cette génération de cash, la santé financière du groupe se renforce encore, avec un ratio de dette nette sur EBITDA qui s'améliore pour atteindre le niveau très sain de 0,4x.

Les dépenses d'investissement (Capex) se sont élevées à 696 MEUR, soit une hausse de 44%. Ces capitaux ont été stratégiquement alloués pour soutenir la transition énergétique et pérenniser la production d'hydrocarbures :

- énergies renouvelables : acquisition du portefeuille éolien renouvelable en Ibérie pour 318 MEUR,

- projets bas carbone : réalisation des projets d'hydrogène vert (H2) et de carburants durables (HVO/SAF) dans le complexe industriel de Sines,

- amont pétrolier : lancement de la campagne de forage complémentaire d'infill sur le gisement Tupi et le déploiement du projet offshire Bacalhau situé dans le pré-sel brésilien.

Une production tirée par le Brésil et le FPSO Bacalhau

Sur le plan opérationnel, la production au cours de ce semestre s'est élevée en moyenne à 127 000 barils équivalent pétrole par jour, en hausse de 12% sur un an. Le gaz naturel a représenté 12% de la production. Cette progression est tirée par la montée en puissance continue du FPSO Bacalhau (plateforme flottante géante d'extraction de pétrole et de gaz située au large du Brésil) associée à la bonne résilience des niveaux de production des gisements historiques au Brésil, bien que ces derniers aient subi des opérations de maintenance planifiées sur ce semestre.

Hausse du dividende

Fort de ses solides performances depuis le début de l'année, de la bonne exécution de sa stratégie, le géant portugais de l'énergie a relevé ses objectifs 2026. Elle anticipe désormais une production de 130 000 barils équivalent pétrole par jour. L'Ebitda est attendu à 4 MdsEUR contre une estimation précédente de plus de 2,6 MdsEUR. Le cash-flow opérationnel est anticipé maintenant à 3 MdsEUR contre une estimation antérieure de plus de 2 MdsEUR.

Pour récompenser ses actionnaires de cette dynamique créatrice de valeur, le conseil d'administration de Galp proposera à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de 2027 une augmentation du dividende par action de 10%, le portant à 0,70 EUR par action. Un premier acompte provisionnel de 0,35 EUR sera versé en août 2026.