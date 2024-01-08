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Fuite de pétrole isolée à l'intérieur du terminal de Flint Hills Resources dans le comté de San Patricio
information fournie par Reuters08/01/2024 à 22:33

LE BUREAU DE GESTION DES URGENCES DE CORPUS CHRISTI:

* LE 6 JANVIER, VERS 22 H 30, UNE QUANTITÉ ESTIMÉE À 2 915 BARILS DE PÉTROLE S'EST ÉCHAPPÉE D'UN RÉSERVOIR SITUÉ À L'INTÉRIEUR DU TERMINAL DE FHR, SUR LE SITE D'INGLESIDE, DANS LE COMTÉ DE SAN PATRICIO

* INDIQUE QUE TOUT LE PÉTROLE EST CONTENU SUR PLACE ET QU'IL N'Y A PAS D'IMPACT SUR LES MASSES D'EAU

* LES AGENCES GOUVERNEMENTALES CONTINUENT DE SURVEILLER LA QUALITÉ DE L'AIR ET TOUS LES RELEVÉS SONT ACTUELLEMENT NORMAUX

* LA COMMISSION TEXANE DE LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT (TCEQ) COLLABORE ACTIVEMENT AVEC FLINT HILLS RESOURCES POUR REMÉDIER À LA SITUATION

* LA CAUSE DE L'INCIDENT FAIT TOUJOURS L'OBJET D'UNE ENQUÊTE

Pétrole et parapétrolier

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