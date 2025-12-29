Frontera signe un accord pour fournir du pétrole brut à une unité de Chevron pour un montant pouvant atteindre 120 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'unité colombienne de Frontera Energy FEC.TO a signé un accord de prépaiement et un accord commercial d'une valeur maximale de 120 millions de dollars avec une unité de la major pétrolière américaine Chevron CVX.N pour fournir du pétrole brut sur deux ans, a déclaré lundi le producteur de pétrole canadien.

Dans le cadre de cet accord, Frontera recevra une avance initiale de 80 millions de dollars et fournira une partie de sa production de brut à Chevron Products Company.

Frontera pourra demander une avance supplémentaire de 40 millions de dollars pour une durée maximale de six mois, sur la base d'un engagement total.

L'accord remplace un accord de paiement anticipé existant qui doit expirer à la fin du mois de janvier 2026, a déclaré Frontera.

Frontera, basée à Calgary, au Canada, opère principalement en Colombie et en Équateur. Au début del'année, le gouvernement guyanais a annulé la licence de coentreprise de Frontera avec CGX Energy OYL.V pour le bloc offshore de Corentyne.