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Frequency Electronics chute suite à la fixation du prix de son offre d'actions de 100 millions de dollars
information fournie par Reuters 29/07/2026 à 12:42
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 juillet - ** Les actions de Frequency Electronics FEIM.O , société spécialisée dans les technologies de synchronisation de précision, ont reculé de 9,4% à 60,20 dollars avant l'ouverture de la séance de mercredi, après la fixation du prix d'une émission d'actions de 100 millions de dollars ** FEIM a annoncé mardi en fin de journée d'environ 1,7 million d'actions à 57,50 dollars, soit une décote de 13,5% par rapport au dernier cours de clôture

** La société a cédé environ 1,1 million d’actions; Edenbrook Capital, affiliée à Jonathan Brolin, membre du conseil d’administration, s’est débarrassée du solde

** FEIM, dont le siège se trouve dans la région d’Uniondale, dans l’État de New York, a l’intention d’utiliser le produit net de l’émission pour financer sa croissance, notamment ses dépenses d’investissement, son fonds de roulement et d’autres besoins généraux ** Avant la vente, la société d’investissement activiste Edenbrook détenait environ 1,9 million des quelque 9,9 millions d’actions en circulation de FEIM, selon le prospectus

** Morgan Stanley est le chef de file de l'opération, aux côtés de Craig-Hallum en tant que co-chef de file

** À la clôture de mardi, l'action FEIM affichait une hausse d'environ 22% depuis le début de l'année

Valeurs associées

FREQUENCY ELECTR
60,0800 USD NASDAQ -9,60%
MORGAN STANLEY
205,680 USD NYSE -2,86%
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