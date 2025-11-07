Freeport-McMoRan : les activités des mines Big Gossan et DMLZ en Indonésie ont redémarré

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le géant minier Freeport-McMoRan Inc. a déclaré que son unité Freeport Indonesia avait redémarré les activités de ses mines Big Gossan et Deep Mill Level Zone à la fin du mois d'octobre, à la suite d'une coulée de boue mortelle survenue dans le complexe de Grasberg, selon un document déposé auprès de la Commission des opérations de bourse (SEC).
Les deux mines n'ont pas été touchées par l'incident de septembre qui a tué sept travailleurs.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer