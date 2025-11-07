Freeport-McMoRan : les activités des mines Big Gossan et DMLZ en Indonésie ont redémarré

Le géant minier Freeport-McMoRan Inc. a déclaré que son unité Freeport Indonesia avait redémarré les activités de ses mines Big Gossan et Deep Mill Level Zone à la fin du mois d'octobre, à la suite d'une coulée de boue mortelle survenue dans le complexe de Grasberg, selon un document déposé auprès de la Commission des opérations de bourse (SEC).

Les deux mines n'ont pas été touchées par l'incident de septembre qui a tué sept travailleurs.