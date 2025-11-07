 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 956,03
-0,11%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Freeport-McMoRan : les activités des mines Big Gossan et DMLZ en Indonésie ont redémarré
information fournie par Reuters 07/11/2025 à 10:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le géant minier Freeport-McMoRan Inc. a déclaré que son unité Freeport Indonesia avait redémarré les activités de ses mines Big Gossan et Deep Mill Level Zone à la fin du mois d'octobre, à la suite d'une coulée de boue mortelle survenue dans le complexe de Grasberg, selon un document déposé auprès de la Commission des opérations de bourse (SEC).

Les deux mines n'ont pas été touchées par l'incident de septembre qui a tué sept travailleurs.

Valeurs associées

CUIVRE (COPPER GRADE)
10 723,00 USD LME +1,13%
FREEPORT MCMORAN
38,640 USD NYSE -3,88%
Gaz naturel
4,36 USD NYMEX -1,11%
Pétrole Brent
64,17 USD Ice Europ +0,94%
Pétrole WTI
60,27 USD Ice Europ +1,29%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une rue du secteur de Quy Nhon dans le région de de Gia Lai au Vietnam le 7 novembre 2025, après le passage du typhon Kalmaegi. ( AFP / Nhac NGUYEN )
    Le typhon Kalmaegi fait cinq morts au Vietnam, après 188 aux Philippines
    information fournie par AFP 07.11.2025 11:04 

    Le typhon Kalmaegi qui s'est abattu sur le Vietnam jeudi a fait cinq morts dans ce pays après avoir tué au moins 188 personnes aux Philippines, selon des bilans officiels vendredi. Kalmaegi s'enfonce rapidement dans les terres et s'est affaibli, devenant une tempête ... Lire la suite

  • Le président français Emmanuel Macron et son homologue brésilien Lula au sommet précédant la COP30 à Belem le 6 novembre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )
    A la COP30, le front contre les énergies fossiles se réveille
    information fournie par AFP 07.11.2025 11:03 

    Le sommet de dirigeants mondiaux sur le climat se poursuit vendredi à Belem, au Brésil, après une première journée marquée par des discours crus sur l'échec à freiner le réchauffement mais offensifs pour l'avenir, y compris contre l'industrie pétrolière. Des dizaines ... Lire la suite

  • Le CAC 40 a atteint un nouveau sommet historique mardi 21 octobre ( AFP / Ludovic MARIN )
    La Bourse de Paris atone face aux incertitudes
    information fournie par AFP 07.11.2025 10:53 

    La prudence est de mise vendredi à la Bourse de Paris, les investisseurs faisant face à de nombreuses zones d'ombres aux Etats-Unis, des droits de douane aux valorisations du secteur tech. Vers 10H30 heure de Paris, l'indice vedette de la place parisienne, le CAC ... Lire la suite

  • ( AFP / SEBASTIEN SALOM-GOMIS )
    Airbus enregistre sa plus grosse commande de l'année et intensifie ses livraisons en octobre
    information fournie par Boursorama avec AFP 07.11.2025 10:45 

    Airbus annonce vendredi avoir enregistré la commande annoncée au Salon du Bourget de 100 avions par la compagnie vietnamienne Vietjet Air, la plus grosse de l'année, et a intensifié ses livraisons avec la remise de 78 avions. La commande a été passée le 10 octobre, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank