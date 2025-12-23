La relation entre Trump et Epstein au coeur de nouveaux documents publiés

Un nouveau lot de documents publiés mardi par le gouvernement américain concernant l'affaire Epstein, le 23 décembre 2025 à Washington ( AFP / STAFF )

Le nom de Donald Trump apparaît à de multiples reprises dans une nouvelle volée de documents de l'affaire Epstein publiés mardi, qui illustrent ses liens passés avec le criminel sexuel, retrouvé pendu dans sa cellule en 2019.

Le ministère américain de la Justice a affirmé que certaines de ces pièces, dont l'une montre que le président américain aurait voyagé plusieurs fois dans l'avion de Jeffrey Epstein, contenaient des affirmations "fausses et sensationnalistes".

"Si elles avaient la moindre crédibilité, elles auraient déjà été utilisées" contre Donald Trump, assure le ministère, qui publie tous ces documents sous la contrainte d'une loi votée au Congrès.

Le principal intéressé, qui passait la matinée mardi dans l'un de ses golfs en Floride (sud), n'a pas immédiatement réagi à la diffusion de ces 11.000 nouvelles pièces.

Un des documents publiés mardi par le gouvernement américain concernant l'affaire Epstein, le 23 décembre 2025 à Washington ( AFP / STAFF )

Donald Trump, qui n'a jamais été accusé d'actes criminels en rapport avec Jeffrey Epstein, s'est bien exprimé mardi sur son réseau Truth Social, mais pour saluer la publication de bons chiffres de la croissance.

Il a aussi fait la promotion d'une soirée de gala qui sera diffusée mardi soir à la télévision et qu'il a animée.

- "Innocemment rencontré" -

Le milliardaire de 79 ans, qui passe les fêtes dans sa résidence de Mar-a-Lago, s'était exprimé lundi pour la première fois depuis le début vendredi de la publication du dossier.

Le président américain Donald Trump dans sa résidence de Mar-a-Lago, à Palm Beach, le 22 décembre 2025 en Floride ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )

Il avait dit craindre que ces documents n'affectent "l'image" de personnes "ayant innocemment rencontré" Jeffrey Epstein dans des soirées.

Le président américain reconnaît l'avoir fréquenté dans les années 1990, quand tous deux étaient des figures mondaines de la jet-set new-yorkaise, mais affirme avoir coupé les liens avec lui avant qu'il ne soit inquiété par la justice.

Le dirigeant républicain, qui a tenté en vain d'empêcher la publication de l'intégralité du dossier Epstein, maintient par ailleurs que leur relation n'était pas spécialement étroite.

Un des documents publiés mardi par le gouvernement américain concernant l'affaire Epstein, le 23 décembre 2025 à Washington ( AFP / STAFF )

Le président américain apparaît pourtant huit fois sur la liste des passagers de l'avion privé de Jeffrey Epstein entre 1993 et 1996, dont une fois avec comme seuls autres voyageurs l'ancien financier et une personne âgée de 20 ans, affirme en 2020 un enquêteur dans un courriel rendu public mardi.

Deux autres nouveaux documents étaient particulièrement commentés.

Le premier est une lettre apparemment signée de Jeffrey Epstein et destinée à Larry Nassar, ex-médecin de l'équipe américaine de gymnastique condamné à la prison à vie pour des centaines d'agressions sexuelles.

- "Amour des jeunes filles nubiles" -

Donald Trump y est décrit comme "partageant aussi notre amour des jeunes filles nubiles".

"Quand une jeune beauté passait devant lui, il adorait +attraper (sa) chatte+", poursuit la lettre attribuée à l'ancien homme d'affaires.

Des photos extraites du dossier Epstein, le 19 décembre 2025 à Washington ( AFP / Mandel NGAN )

Une autre pièce saillante est un échange de courriers électroniques en 2019 entre agents du FBI évoquant l'existence de 10 "complices" présumés de Jeffrey Epstein aux Etats-Unis.

"Le ministère de la Justice doit faire davantage la lumière sur qui était sur la liste, sur leur implication et sur sa décision de ne pas poursuivre" ces personnes, s'est indigné dans un communiqué le chef de file des sénateurs démocrates, Chuck Schumer.

Le ministère de la Justice justifie lui le tempo de la diffusion et les modifications par la volonté de protéger l'identité des victimes.

Jeffrey Epstein était accusé d'avoir monté un vaste réseau d'exploitation sexuelle de jeunes filles mineures. Il s'est suicidé en prison en août 2019 selon les autorités, avant d'être jugé pour ces crimes.

Son ancienne collaboratrice Ghislaine Maxwell, accusée par plusieurs victimes présumées d'avoir aidé à les recruter, est la seule autre personne poursuivie dans cette affaire. Elle purge actuellement une peine de 20 ans de prison aux Etats-Unis.

Plus de dix ans auparavant, le financier avait été accusé en Floride de recourir aux services de prostituées mineures et condamné en 2008 à une peine aménagée de prison de 13 mois, selon un accord secret passé avec un procureur, qui lui avait épargné des poursuites fédérales.

Le ministère avait déjà publié vendredi environ 4.000 fichiers liés au dossier Epstein, mais pas l'intégralité, comme l'exige la loi votée par le Congrès.

Une quinzaine de victimes du criminel sexuel s'étaient plaintes lundi dans un communiqué publié sur X d'un caviardage "anormal et extrême" de cette première salve de documents.