Freeport LNG au Texas se remet d'une panne, l'entrée de gaz augmente, selon les données de LSEG

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails aux paragraphes 2 à 9)

19 août - L'usine d'exportation de la société américaine Freeport LNG, située au Texas, était en passe de recevoir davantage de gaz naturel mardi, signe que l'un de ses trains de liquéfaction reprenait ses opérations après une panne qui avait débuté dimanche, selon un document déposé par la société auprès des autorités de régulation de l'État et des données de la société financière LSEG.

Freeport est l'une des usines d'exportation de GNL les plus surveillées au monde, car les démarrages et les arrêts de ses opérations provoquent souvent des fluctuations de prix sur les marchés mondiaux du gaz.

Lorsque les flux vers Freeport diminuent, les prix du gaz aux États-Unis baissent généralement en raison de la baisse de la demande en carburant de l'usine d'exportation.

Les prix en Europe, quant à eux, augmentent généralement en raison d'une baisse de l'offre de GNL disponible sur les marchés mondiaux à partir de l'usine.

Les prix aux États-Unis et en Europe, cependant, ont tous deux légèrement baissé jusqu'à présent mardi pour des raisons qui ne sont pas nécessairement liées à Freeport. NGA/ NG/EU

Freeport a déclaré lundi aux régulateurs environnementaux du Texas qu'un des trois trains de liquéfaction de l'usine, le train 1, s'était arrêté dimanche en raison d'un problème avec un système de compresseur.

Les responsables de Freeport n'étaient pas immédiatement disponibles pour un commentaire.

LSEG a déclaré que la quantité de gaz acheminée vers Freeport était en bonne voie pour atteindre 2,0 milliards de pieds cubes par jour (bcfd) mardi, contre 1,2 bcfd lundi. Ce chiffre est à comparer à une moyenne de 1,9 milliard de pieds cubes par jour au cours des sept jours précédents.

Les trois trains de liquéfaction de Freeport sont capables de transformer environ 2,1 milliards de pieds cubes de gaz en GNL. Un milliard de pieds cubes de gaz suffit à alimenter environ 5 millions de foyers américains pendant une journée.