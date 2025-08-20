 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Freeport LNG au Texas se remet d'une deuxième brève réduction cette semaine, selon les données de LSEG
information fournie par Reuters 20/08/2025 à 14:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(ajoute des éléments de contexte)

L'usine d'exportation de gaz naturel liquéfié (GNL) de la société américaine Freeport LNG, située au Texas, était en passe de recevoir davantage de gaz naturel mercredi, selon les données de LSEG, signe qu'une deuxième panne de courte durée survenue cette semaine sur l'un de ses trains de liquéfaction a vraisemblablement pris fin.

Freeport est l'une des usines d'exportation de GNL les plus surveillées au monde, car les démarrages et les arrêts de ses opérations provoquent souvent des fluctuations de prix sur les marchés mondiaux du gaz.

Lorsque les flux vers Freeport diminuent, les prix du gaz aux États-Unis baissent généralement en raison de la baisse de la demande en combustible de l'usine d'exportation. Les prix en Europe, quant à eux, augmentent généralement en raison d'une baisse de l'offre de GNL disponible sur les marchés mondiaux à partir de l'usine.

Les prix aux États-Unis sont tombés mercredi à leur plus bas niveau en neuf mois, en partie à cause de la baisse des flux de gaz vers les usines d'exportation de GNL. Les prix en Europe, cependant, ont peu changé pour des raisons qui ne sont pas nécessairement liées à Freeport. NGA/ NG/EU

Freeport a déclaré mardi aux régulateurs environnementaux du Texas que l'une des trois trains de liquéfaction de l'usine, le Train 2, s'est arrêtée mardi en raison d'un problème avec un système de compresseur.

Lundi, Freeport a déclaré que le train 1 de l'usine s'était également arrêtée en raison d'un problème avec un système de compresseur dimanche.

Les responsables de Freeport n'étaient pas immédiatement disponibles pour un commentaire.

LSEG a déclaré que la quantité de gaz acheminée vers Freeport était en passe d'atteindre 1,9 milliard de pieds cubes par jour mercredi, contre 0,7 milliard de pieds cubes par jour mardi, son niveau le plus bas en deux semaines. Ce chiffre est à comparer à une moyenne de 1,9 milliard de pieds cubes par jour la semaine dernière.

Les trois trains de liquéfaction de Freeport sont capables de transformer environ 2,1 milliards de pieds cubes de gaz en GNL.

Un milliard de pieds cubes de gaz suffit à alimenter environ cinq millions de foyers américains pendant une journée.

Valeurs associées

Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
Pétrole Brent
66,42 USD Ice Europ +0,71%
Pétrole WTI
62,43 USD Ice Europ +0,18%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

