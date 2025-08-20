Freeport LNG au Texas se remet d'une deuxième brève réduction cette semaine, selon les données de LSEG

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
L'usine d'exportation de la société américaine de gaz naturel liquéfié Freeport LNG au Texas est en bonne voie pour recevoir plus de gaz naturel mercredi, selon les données de LSEG, signe que la deuxième interruption de courte durée de cette semaine à l'un de ses trains de liquéfaction a pris fin.
