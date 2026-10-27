Freeport dépasse les prévisions de bénéfices grâce à la remontée du cours du cuivre, alors que la reprise à Grasberg se poursuit

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Freeport-McMoRan FCX.N a dépassé mardi les estimations de Wall Street concernant son bénéfice du troisième trimestre, la hausse des cours du cuivre ayant compensé la baisse de production de son complexe de Grasberg en Indonésie, qui se remet encore d'un incident de coulée de boue survenu en septembre 2025.

Les perturbations de l'approvisionnement minier et la demande résiliente de la Chine, premier consommateur mondial, ont fait grimper les cours moyens du cuivre à la Bourse des métaux de Londres de 43% par rapport à l'année précédente au cours du trimestre, tandis que le prix moyen réalisé par Freeport pour le cuivre a augmenté d'environ 40% pour atteindre 6,54 dollars la livre.

Le plus grand producteur de cuivre coté en bourse au monde a annoncé un bénéfice trimestriel ajusté de 88 cents par action, dépassant ainsi l’estimation moyenne des analystes de 81 cents, selon les données compilées par LSEG.

Ce résultat supérieur aux prévisions a été enregistré malgré une baisse de 9% de la production de cuivre par rapport à l’année précédente, à 832 millions de livres récupérables, principalement due à la baisse des taux d’exploitation à Grasberg, l’un des plus grands complexes miniers de cuivre et d’or au monde.

Détenue majoritairement par le gouvernement indonésien et exploitée par Freeport, la mine a été frappée en septembre dernier par une gigantesque coulée de boue qui a coûté la vie à sept travailleurs et interrompu l’exploitation pendant près d’un mois.

La société s’est attelée à la remise en état du site et prévoit que l’exploitation atteindra 80% de sa capacité d’ici mi-2027 et se rapprochera de sa pleine capacité d’ici fin 2027.

Les ventes d’or ont également été affectées par le calendrier des expéditions et de l’affinage en Indonésie, reculant de 68,7% par rapport à l’année précédente pour s’établir à 105 000 onces récupérables.

La hausse des cours du cuivre a toutefois permis à Freeport d’enregistrer un résultat net de 1,2 milliard de dollars pour la période, soit une hausse de 74% par rapport à l’année précédente.

Par ailleurs, Freeport a indiqué qu’elle cherchait à développer ses actifs existants au-delà de l’Indonésie.

La société prévoit de prendre une décision d'investissement au quatrième trimestre concernant un projet d'extension de sa mine de Bagdad, en Arizona, qui pourrait ajouter entre 200 et 250 millions de livres à la production annuelle de cuivre, pour un coût d'investissement estimé à 4,5 milliards de dollars.