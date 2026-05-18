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Freelance.com : Chiffre d’Affaires 1er trimestre 2026 : 275,3 M€ (+4%)
information fournie par Boursorama CP 18/05/2026 à 21:00

Freelance.com (Euronext Growth Paris – FR0004187367 – ALFRE), leader de la relation entre les entreprises et leurs talents externes, publie son chiffre d’affaires consolidé au titre du 1er trimestre 2026 (période du 1er janvier au 31 mars 2026). Positionné au cœur de la transformation du marché du travail, Freelance.com est leader européen des solutions Talent as a Service (TAAS), pour connecter les grandes entreprises et leurs talents externes. Le groupe propose une gamme complète de services : sourcing d’expertise, pilotage de projets, portage commercial, portage salarial et gestion de la conformité.

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