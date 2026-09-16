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Frappes aériennes au Yémen, les Houthis attaquent des sites saoudiens
information fournie par Reuters 16/09/2026 à 15:52
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(Actualisé tout du long)

par Jana Choukeir et Nayera Abdallah

Les Houthis ont annoncé mercredi avoir abattu un avion de combat saoudien et attaqué une base aérienne ainsi que plusieurs installations du géant pétrolier Aramco en Arabie saoudite, en représailles à des frappes aériennes du royaume wahhabite.

Le mouvement soutenu par l'Iran a diffusé au cours de la nuit une vidéo montrant ses combattants s'emparant de véhicules blindés appartenant aux forces alliées à Ryad pendant que des avions de combat survolaient la scène et que retentissaient de puissantes explosions.

Le porte-parole des Houthis Yahya Saree a affirmé sans preuve à l'appui que les rebelles avaient abattu un F-15 saoudien et annoncé que le groupe chiite avait mené de nouvelles frappes de drones et de missiles contre le port pétrolier saoudien de Yanbu, sur la mer Rouge, et la base aérienne de Khamis Mushair, dans le sud de l'Arabie saoudite.

Ni les autorités saoudiennes ni la compagnie pétrolière Aramco n'ont répondu dans l'immédiat à des demandes de commentaire.

Selon Yahya Saree, les Saoudiens ont effectué cette semaine jusqu'à 450 frappes aériennes au Yémen. Des responsables du gouvernement yéménite ont reconnu que ses forces et celles de l'Arabie saoudite bombardaient des positions houthies, ce que n'a pas confirmé Ryad.

Les autorités saoudiennes ont accusé mardi les Houthis d'avoir tiré un drone en direction de La Mecque, qui aurait été détruit avant de pénétrer dans l'espace aérien interdit au-dessus de la ville sainte. Selon Ryad, cette attaque a franchi une "ligne rouge". Yahya Saree a nié que le groupe ait ciblé La Mecque, dénonçant une mise en scène à des fins de propagande.

Les Houthis, qui contrôlent le nord du Yémen dont la capitale Sanaa, continuent de consolider leurs positions conquises la semaine dernière vers le détroit de Bab el-Mandeb.

Si les Houthis parvenaient à prendre le contrôle total de cette passe stratégique au débouché de la mer Rouge, l'Iran pourrait bénéficier d'un avantage décisif dans la guerre qui l’oppose depuis plus de six mois aux États-Unis en réduisant encore les approvisionnements énergétiques mondiaux, après la fermeture de facto du détroit d'Ormuz.

DILEMME

Une attaque attribuée à des combattants irakiens soutenus par Téhéran a mis hors service jeudi l'oléoduc Est-Ouest saoudien, qui relie le Golfe à la mer Rouge.

Selon plusieurs sources contactées par Reuters, des responsables américains ont rencontré des Houthis ce week-end à Oman, une réunion pendant laquelle les insurgés ont assuré n'avoir aucune intention d'attaquer les navires américains dans la région et dit rester attachés au cessez-le-feu conclu l'an dernier avec Washington.

Une fermeture prolongée de l'oléoduc Est-Ouest saoudien pourrait affecter jusqu'à 4% de l'approvisionnement mondial en pétrole, estiment les négociants.

L'Arabie saoudite n'a pas précisé quand les opérations pourraient reprendre. Le secrétaire américain à l'Énergie, Chris Wright, a déclaré mardi à la chaîne CNBC que l'oléoduc pourrait à nouveau fonctionner d'ici quelques jours.

Ces nouvelles tensions se reflètent dans les cours du brut. Le prix du Brent se maintenait mercredi autour de 107 dollars le baril, proche de son plus haut niveau depuis mai.

Le prix moyen du gazole à la pompe aux États-Unis a atteint un nouveau record historique, dépassant pour la première fois la barre des 6,30 dollars le gallon (3,79 litres).

Le président américain Donald Trump est désormais confronté à un dilemme : rester les bras croisés et prendre le risque que la progression des Houthis n'aggrave la crise énergétique mondiale, ou fournir un soutien militaire plus direct aux Saoudiens et prendre le risque d'étendre l'intervention américaine, très coûteuse, à un nouveau théâtre d'opérations.

(Par Nayera Abdallah, rédigé par Tala Ramadan ; version française Camille Raynaud et Jean-Stéphane Brosse)

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