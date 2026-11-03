Franklin Templeton signe un accord avec ChinaAMC

Franklin Templeton a signé, ce mercredi 28 octobre à Shenzhen, un protocole d’accord stratégique avec China Asset Management (ChinaAMC). Cela marque une étape importante dans la coopération transfrontalière entre les gestionnaires américain et chinois.

Le protocole établit un cadre de coopération axé notamment sur le développement conjoint de produits, le partage d’analyses de marché et l’échange d’expertise en matière d’investissement. Les deux sociétés comptent étudier le lancement d’ETF associant leurs marques au format Ucits à Hong Kong, et aux États-Unis. Ces fonds offriraient aux investisseurs « un accès différencié aux opportunités de croissance de long terme portées par l’évolution des thématiques de marché en Chine, en Asie et à l’échelle mondiale », détaille le communiqué.

ChinaAMC multi-partenaires

Le partenariat vise à réunir des forces complémentaires des deux acteurs. ChinaAMC apporte sa position de premier plan dans la gestion d’actifs chinoise, son réseau de distribution locale et son savoir-faire en matière d’innovation indicielle, selon un communiqué.

La société, qui gère plus de 3.100 milliards de yuans (462,5 milliards de dollars) à fin septembre, a lancé en 2004 le premier ETF chinois et se présente comme l’un des premiers gérants d’ETF actions du pays. Franklin Templeton apporte de son côté sa plateforme d’investissement mondiale, son expertise en ETF et son réseau de distribution international, présent dans plus de 35 pays. Il gère environ 1.800 milliards de dollars, dont 85 milliards en ETF.

« Cette signature marque le début d’un partenariat stratégique plus approfondi. En mobilisant nos ressources et nos expertises respectives, nous développerons des solutions d’investissement innovantes et transfrontalières », a déclaré Yimei Li, directrice générale de ChinaAMC, qui a signé l’accord avec Daniel Gamba, co-président et directeur commercial de Franklin Templeton.

ChinaAMC est coutumier des partenariats avec les gestionnaires d’actifs étrangers. Par le passé, la société chinoise a collaboré entre autres avec Fidelity International, Russell Investments, NN IP (aujourd’hui Goldman Sachs AM), KB Asset Management, Tobam mais aussi VanEck sur les ETF.

Laurence Marchal