 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Franklin Templeton signe un accord avec ChinaAMC
information fournie par Agefi Asset Management 03/11/2026 à 08:15

Ajouter Boursorama à vos sources

Franklin Templeton a signé, ce mercredi 28 octobre à Shenzhen, un protocole d’accord stratégique avec China Asset Management (ChinaAMC). Cela marque une étape importante dans la coopération transfrontalière entre les gestionnaires américain et chinois.

Le protocole établit un cadre de coopération axé notamment sur le développement conjoint de produits, le partage d’analyses de marché et l’échange d’expertise en matière d’investissement. Les deux sociétés comptent étudier le lancement d’ETF associant leurs marques au format Ucits à Hong Kong, et aux États-Unis. Ces fonds offriraient aux investisseurs « un accès différencié aux opportunités de croissance de long terme portées par l’évolution des thématiques de marché en Chine, en Asie et à l’échelle mondiale », détaille le communiqué.

ChinaAMC multi-partenaires

Le partenariat vise à réunir des forces complémentaires des deux acteurs. ChinaAMC apporte sa position de premier plan dans la gestion d’actifs chinoise, son réseau de distribution locale et son savoir-faire en matière d’innovation indicielle, selon un communiqué.

La société, qui gère plus de 3.100 milliards de yuans (462,5 milliards de dollars) à fin septembre, a lancé en 2004 le premier ETF chinois et se présente comme l’un des premiers gérants d’ETF actions du pays. Franklin Templeton apporte de son côté sa plateforme d’investissement mondiale, son expertise en ETF et son réseau de distribution international, présent dans plus de 35 pays. Il gère environ 1.800 milliards de dollars, dont 85 milliards en ETF.

« Cette signature marque le début d’un partenariat stratégique plus approfondi. En mobilisant nos ressources et nos expertises respectives, nous développerons des solutions d’investissement innovantes et transfrontalières », a déclaré Yimei Li, directrice générale de ChinaAMC, qui a signé l’accord avec Daniel Gamba, co-président et directeur commercial de Franklin Templeton.

ChinaAMC est coutumier des partenariats avec les gestionnaires d’actifs étrangers. Par le passé, la société chinoise a collaboré entre autres avec Fidelity International, Russell Investments, NN IP (aujourd’hui Goldman Sachs AM), KB Asset Management, Tobam mais aussi VanEck sur les ETF.

Laurence Marchal

Aucune partie de cette publication ne doit être photocopiée, diffusée, publiée, réécrite, ou redistribuée sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit sans un accord écrit préalable de la société AGEFI SA éditrice du flux Newsmanagers. Ces conditions sont prévues par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Copyright 2026 Agefi Asset Management.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Hack de Binance : La Corée du Nord dément et accuse Washington
    Hack de Binance : La Corée du Nord dément et accuse Washington
    information fournie par Cryptoast 03.11.2026 08:30 

    La Corée du Nord nie toute implication dans le piratage record de Binance, estimé à 6,3 milliards de dollars. Kim Yo Jong, sœur de Kim Jong Un, dénonce une « provocation politique » des États-Unis et laisse entendre que Washington pourrait être derrière l'attaque ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 03.11.2026 08:15 

    * RUBIS RUBF.PA a fait état mardi d'un bond de son chiffre d'affaires du troisième trimestre, porté par la croissance des volumes et des marges dans les activités de distribution d'énergies, dans un contexte de hausses des prix du pétrole. * COFACE COFA.PA a fait ... Lire la suite

  • Zalando, enseigne de mode à Berlin
    Zalando dépasse les attentes au T3 grâce à l'utilisation d'agents d'IA
    information fournie par Reuters 03.11.2026 08:15 

    Zalando, leader européen ‌de la vente en ligne de mode, a annoncé mardi ​un chiffre d'affaires au troisième trimestre légèrement supérieur aux attentes, porté par la forte demande pour ses services destinés aux entreprises ​et par le recours à des agents d'intelligence ... Lire la suite

  • Le logo d'Alstom (crédit photo : Adobe Stock )
    Les changements de recommandations : Alstom, BNP Paribas, TF1
    information fournie par Reuters 03.11.2026 08:13 

    * ALSTOM ALSO.PA - JP Morgan abaisse sa recommandation à "neutre" contre "sur-pondérer" et son objectif de cours à 15,6 euros contre 28 euros ; Citigroup abaisse sa recommandation à "neutre" contre "acheter" et son objectif de cours à 14 euros contre 28 euros ; ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
106,61 +2,20%
2CRSI
13,57 0,00%
ALSTOM
11,685 0,00%
CAC 40
8 047,69 0,00%
Or
3 910,85 -0,91%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank