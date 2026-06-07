France-Safran investit €120 mlns sur son site de Montluçon (Allier)

Le directeur général de Safran, Olivier Andriès, annonce dans un entretien à La Tribune Dimanche un investissement de 120 millions d'euros sur son site de Montluçon (Allier), ce qui devrait engendrer la création de plus de 150 emplois.

"Nous annonçons un investissement de 120 millions d'euros pour augmenter nos capacités dans notre usine de Montluçon. Nous allons passer d'une production de 10.000 GRH [gyroscopes à résonateur hémisphérique-NDLR] par an à 30.000, triplant ainsi notre production d'ici 2032. Plus de 150 emplois vont être créés", déclare-t-il.

Cet investissement fait partie d'une enveloppe globale de 1,4 milliard d'euros décidée en 2025 par l'équipementier aéronautique pour augmenter ses capacités de production dans le monde.

(Reportage Elizabeth Pineau)