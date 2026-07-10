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France : les prix à la consommation reculent de 0,3% en juin
information fournie par Zonebourse 10/07/2026 à 08:57

L'inflation a nettement ralenti en France au mois de juin. Selon l'Insee, les prix à la consommation ont reculé de 0,3% en rythme mensuel, après une légère hausse de 0,1% en mai, sous l'effet d'un fort repli des prix de l'énergie.

Cette baisse est principalement imputable à la chute des prix des produits pétroliers, qui entraîne un recul de 4,2% des prix de l'énergie sur le mois.

Les prix de l'alimentation se replient également (-0,3%), tandis que ceux des produits manufacturés reculent de 0,4%. Cette dernière évolution s'explique en partie par un effet de calendrier : en 2026, trois jours de soldes d'été sont intégrés dans la période de calcul de l'inflation de juin, contre aucun l'an dernier. A l'inverse, les prix des services progressent de 0,5%, conformément à la hausse saisonnière habituellement observée à cette période.

Sur un an, l'inflation ressort à 1,8% en juin, contre 2,4 % en mai, marquant un net ralentissement. Cette décélération reflète avant tout la modération des prix de l'énergie, dont la hausse annuelle revient à 11,0%, après 16,6 % le mois précédent. Les prix des produits manufacturés accentuent par ailleurs leur baisse (-1,1% sur un an), tandis que ceux des services ( 1,9%) et de l'alimentation ( 0,9 %) ralentissent également.

Seuls les prix du tabac accélèrent légèrement, avec une progression annuelle de 3,3%, contre 3,2 % en mai.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

1 commentaire

  • 09:21

    La baisse des prix de l'alimentation démontre que les Français se serrent la ceinture et dépensent moins.

    Pourquoi ? Parce qu'après 9 ans de gestion Macron, les Français sont fauchés.

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