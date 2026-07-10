Meta accusé d'infraction aux règles de l'UE sur les contenus en ligne

Meta a été accusé vendredi par les régulateurs européens de violer les règles de l'UE sur les contenus en ligne en raison de la conception "addictive" de ses médias sociaux, ce qui pourrait le conduire à écoper d'une amende pouvant atteindre 6% de son chiffre d'affaires annuel mondial total.

La Commission européenne explique avoir conclu à titre préliminaire que le géant technologique américain enfreignait la législation sur les services numériques du fait de la conception addictive d'Instagram et de Facebook.

Selon Bruxelles, Meta n'a pas évalué de manière adéquate les risques pesant sur le bien-être physique et mental des utilisateurs, y compris les mineurs et les adultes vulnérables, en mettant au point des recommandations hautement personnalisées, la lecture automatique et le défilement infini, qui montrent constamment aux utilisateurs de nouveaux contenus.

"Ces caractéristiques alimentent l'envie de l'utilisateur de continuer à défiler et de passer le cerveau en "mode pilote automatique", ce qui contribue à des habitudes malsaines et à une utilisation compulsive", estime l'exécutif européen.

La protection des mineurs au coeur des reproches

En outre, Meta n'a pas tenu compte des informations disponibles sur le temps que les mineurs passent sur Instagram ou Facebook la nuit et sur la manière dont l'optimisation de ses formats, tels que les rouleaux (reels) et les histoires (stories), pourrait conduire à une utilisation excessive ou compulsive des services, ajoute Bruxelles.

A ce stade de l'enquête, la Commission considère que Meta doit apporter des modifications de conception aux deux plateformes, par exemple en désactivant des fonctionnalités addictives clés telles que le scroll infini par défaut ou en mettant en oeuvre des pauses de temps d'écran.

Bruxelles précise que ces conclusions préliminaires ne préjugent pas du résultat final de l'enquête.

Si son point de vue était finalement confirmé, la Commission pourrait adopter une décision constatant un manquement, susceptible d'entraîner une amende plafonnée à 6% du chiffre d'affaires annuel mondial de Meta.

Le titre était attendu en hausse de 3,5% vendredi à l'ouverture de Wall Street, dans le prolongement de sa forte hausse de la veille ( 4,7%) sur fond de retour des investisseurs sur les valeurs technologiques.