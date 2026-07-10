Les Ehpad demandent des renforts à l'État face aux épisodes de chaleur

Une infirmière asperge d'eau le visage d'un homme dans un Ehpad à Lyon, le 2 juillet 2015. ( AFP / ROMAIN LAFABREGUE )

Des représentants des maisons de retraite alertent sur le manque de personnel et demandent des renforts pour accompagner les résidents.

"Cela fait plus d'un mois que tout le monde dans notre secteur souffre", a alerté lors d'une conférence de presse en ligne, Pierre Roux, président de l'Association des directeurs de maisons de retraite et de services à domicile (AD-PA).

Les personnes âgées n'ont pas la sensation de soif et régulent moins bien la chaleur ce qui les amènent à se déshydrater plus vite: "faire boire les résidents et s'assurer de leur sécurité demande beaucoup de temps" , a-t-il expliqué.

L'AD-PA ainsi que la Fnaqpa (Fédération représentant les Ehpad associatifs) appellent l'Etat à mettre en place des "mesures concrètes", dénonçant ses réponses "insuffisantes" jusqu'à présent.

"On est en période de crise canicule et de vacances, on demande donc à l'Etat de financer des renforts estivaux", a souligné Didier Sapy, directeur général de la Fnaqpa.

Pour l'heure, les associations affirment que ces renforts ne peuvent être financés qu'en cas d'alerte rouge canicule.

Un soutien de l'État encore jugé insuffisant

Le gouvernement a aussi récemment débloqué 100 millions d'euros de crédits pour permettre aux Ehpad et surtout aux hôpitaux de s'équiper en climatiseurs mobiles, rafraîchisseurs d'air et ventilateurs.

La quasi-totalité des quelque 7.500 maisons de retraite en France disposent au moins d'une salle rafraichie pour leurs résidents . Certains établissements ouvrent leurs portes aux personnes des alentours pour qu'elles puissent aussi venir s'y reposer lors de fortes chaleurs.

Pour répondre à l'actuel épisode caniculaire - le troisième en moins de deux mois - le gouvernement a déclenché vendredi 10 juillet un nouveau " plan Orsec chaleurs extrêmes dans les départements en vigilance rouge.

Il prévoit l'ouverture de "centres dédiés, des centres de protection, des centres de rafraîchissement" à destination des "personnes vulnérables", en particulier les personnes âgées mais aussi "les sans-abri".

Le gouvernement a essuyé de nombreuses critiques pour son impréparation face aux chaleurs extrêmes et une importante surmortalité a d'ores et déjà été enregistrée ces dernières semaines, en particulier chez les personnes âgées de plus de 75 ans.