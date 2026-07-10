Les chaleurs extrêmes vont gagner du terrain, des incendies toujours actifs

Une femme assise sur un banc à l'ombre à Bordeaux, le 6 juillet 2026 lors d'une vague de chaleur en France ( AFP / Philippe LOPEZ )

La troisième canicule de l'année en France s'intensifie en ce début de week-end, avec des chaleurs extrêmes qui devraient perdurer au moins jusqu'en milieu de semaine prochaine et risquent de favoriser des incendies qui ont déjà ravagé 25.000 hectares à travers le pays.

Samedi, vingt-quatre départements du quart nord-ouest de la France, du Morbihan à la région parisienne, seront placés en vigilance rouge canicule, a annoncé Météo-France vendredi, et 56 autres en orange. Neuf départements de l'Ouest sont déjà en vigilance rouge vendredi, et 72 en orange.

Ce week-end, "la chaleur monte encore d'un cran, avec des nuits chaudes sur la majeure partie du pays", avertit Météo-France. "Les 40°C peuvent être atteints" dans l'Ouest, avec des risques d'orages violents.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, le mercure est monté à 30,6°C à Vivès (Pyrénées-Orientales), "la température minimale la plus élevée jamais relevée".

Samedi, la vigilance rouge concernera 22,2 millions de Français, trois fois plus que vendredi, selon un calcul de l'AFP à partir des données annuelles de l'Insee ne reflétant pas les déplacements des vacanciers. Au total, le nombre d'habitants concernés par une vigilance orange ou rouge reste stable, à environ 54 millions d'habitants.

Fortes chaleurs et sécheresse combinées créent "une situation exceptionnelle de danger de feux de forêts sur l’ensemble du territoire", poursuit Météo-France. Plus de 25.000 hectares ont brûlé depuis le début de l'année, soit près du double de ce qui était mesuré l'année dernière à la même date, selon une estimation de la sécurité civile.

Les canicules à répétition sont un marqueur sans équivoque du changement climatique, principalement causé par la combustion du charbon, du pétrole et du gaz, ont montré les climatologues.

"Centres de rafraîchissement"

Le gouvernement a déclenché un "plan Orsec chaleurs extrêmes qui n'existait pas par le passé" dans les départements en vigilance rouge, a annoncé sa porte-parole Maud Bregeon, avec l'ouverture de "centres dédiés, des centres de protection, des centres de rafraîchissement" à destination des "personnes vulnérables", les personnes âgées et les sans-abris.

L'exécutif a essuyé de nombreuses critiques pour son impréparation face aux chaleurs extrêmes et une importante surmortalité a d'ores et déjà été enregistrée ces dernières semaines, en particulier chez les personnes âgées de plus de 75 ans. De nombreux jeunes sont aussi morts par noyade.

Vendredi, les Ehpad et les services à domicile ont demandé au gouvernement de financer des renforts estivaux. Et les passages aux urgences ont légèrement augmenté ces derniers jours, de même que les appels à SOS médecins liés à la chaleur, selon le directeur général de la Santé.

A Paris, le parti communiste ouvrira son siège, climatisé, samedi et dimanche de 12H00 à 18H00.

Corollaire de la chaleur et du trafic automobile essentiellement, plusieurs régions connaissent en outre une pollution importante à l'ozone, qui provoque des maladies respiratoires.

Le Haut Conseil pour le climat a rappelé jeudi que les politiques climatiques françaises restent "insuffisantes", aussi bien sur la décarbonation que l'adaptation.

"La chaleur du bitume"

Agriculteurs, ouvriers du BTP, éboueurs... De nombreux travailleurs en extérieur souffrent.

Un enrouleur d'irrigation arrose un champ de maïs à La Réole, en Gironde, lors d'une vague de chaleur en France, le 8 juillet 2026 ( AFP / Philippe LOPEZ )

A Niort (Deux-Sèvres), après un mouvement de grève l'été dernier, les éboueurs de la collectivité peuvent travailler en short, "pour avoir de la ventilation sur le bas des jambes", explique Mickaël Billy, délégué CGT Territoriaux, en attendant de nouvelles tenues adaptées. Ils débutent leur journée à 05H00 pour la finir peu après midi.

"Avec la chaleur du bitume, les odeurs et le souffle extrêmement chaud qu’on a à l’arrière de la benne quand s’enclenche le système de nettoyage des filtres à particules, les conditions sont difficiles", explique Mickaël Billy.

Dans les Pyrénées-Orientales, l'incendie qui a parcouru 4.900 hectares depuis samedi, entraînant l'évacuation de 12.000 personnes au total, est sur le point d'être maîtrisé et les derniers habitants évacués ont été autorisés à rentrer chez eux, selon les autorités.

Dans la Drôme, le feu a ravagé 3.700 hectares, selon un bilan des pompiers vendredi matin. Jeudi, environ 400 personnes ont été évacuées de manière préventive, dont 350 dans un camping entouré d'une pinède près de Die.

Dans l'Indre en revanche, le feu est "fixé et maîtrisé", a indiqué la préfecture, mais 900 hectares ont été parcourus par les flammes.