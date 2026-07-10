Pâtisserie: les cannelés Baillardran échappent à la faillite à Bordeaux

( AFP / PHILIPPE LOPEZ )

Les cannelés Baillardran, institution familiale bordelaise en redressement judiciaire depuis avril après une condamnation pour tromperie, ont été repris par une plateforme de financement participatif spécialisée en immobilier, associée à un gérant de pâtisseries.

Selon un jugement du tribunal de commerce consulté vendredi par l'AFP, le groupe montpelliérain Bricks.co et Christophe Sevin reprennent 67 des 87 salariés et 11 de la vingtaine de points de vente que l'entreprise, fondée en 1988, comptait dans l'agglomération.

La société Will Distribution, maison mère de la maison Baillardran, s'était déclarée en cessation de paiement après une série de difficultés.

Outre la hausse du coût de l'électricité et des matières premières, les boutiques ont souffert d'une fréquentation en baisse et d'une concurrence accrue depuis une condamnation de l'enseigne pour pratiques trompeuses. Le chiffre d'affaires avait fondu de plus d'un tiers en deux ans, de 12 à 8 millions d'euros environ, les finances du groupe passant dans le rouge.

Le groupe cultivait une image haut de gamme, vendant ses cannelés plus chers que ses concurrents, et une des boutiques avait même reçu le roi d'Angleterre Charles III et son épouse Camilla lors de leur visite de la capitale girondine en septembre 2023.

Mais en janvier 2025, patratas! Baillardran était condamné à 100.000 euros d'amende par le tribunal correctionnel, après qu'un contrôle sanitaire eut révélé des pratiques aux antipodes du marketing de l'entreprise.

Ses cannelés, toujours présentés comme "frais", étaient souvent congelés pour être remis en vente; arôme de synthèse, colorant et lait en poudre pervertissaient la recette originale des religieuses ayant inventé la pâtisserie au XVIe siècle, pourtant mise en avant par l'enseigne.

Plusieurs offres de reprise avaient été déposées auprès du tribunal de commerce.