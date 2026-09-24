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France-Le climat des affaires dans l'industrie reste stable en septembre
information fournie par Reuters 24/09/2026 à 08:45
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Le climat des affaires dans l'industrie en France se maintient en septembre au même niveau que le mois précédent après révision, montre l'enquête mensuelle de conjoncture publiée jeudi par l'Insee.

L'indicateur du climat des affaires dans le secteur s'établit à 101 points en septembre, après le même chiffre en août (révisé de 103).

Les analystes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur 102 points en septembre, ce qui équivalait à une légère baisse par rapport à l'indice du mois précédent avant révision mais à une légère hausse en prenant en compte la révision.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

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