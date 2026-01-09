France-La production industrielle recule de 0,1% en novembre

La production industrielle de la France reculé de 0,1% en novembre, légèrement en-deçà des attentes, montrent les données publiées vendredi par l'Insee.

Les analystes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur une stabilité (0,0%) d'un mois sur l'autre en novembre.

En octobre, la production industrielle était en hausse 0,2%, selon les données.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)