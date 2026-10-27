France : la confiance des ménages se dégrade

En France, la confiance des consommateurs s'est dégradée. Attendue stable à 85 points, l'indice qui la mesure est descendu à 80 points selon l'Insee, au plus bas depuis juin 2013.

Dans le détail, l'opinion des ménages sur le niveau de vie futur en France se replie nettement, alors que leurs craintes concernant l'évolution du chômage sont reparties à la hausse. En parallèle, la part des ménages qui considèrent que les prix ont fortement augmenté au cours des douze derniers mois est de nouveau en nette hausse. Le solde d'opinion associé gagne huit points, après en avoir gagné six en septembre, et s'éloigne encore de sa moyenne de longue période. La part des ménages estimant que les prix vont accélérer au cours des douze prochains mois augmente de nouveau. Le solde associé gagne deux points et se situe largement au-dessus de sa moyenne de longue période.