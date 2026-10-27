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France : la confiance des ménages se dégrade
information fournie par Zonebourse 27/10/2026 à 08:57

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En France, la confiance des consommateurs s'est dégradée. Attendue stable à 85 points, l'indice qui la mesure est descendu à 80 points selon l'Insee, au plus bas depuis juin 2013.

Dans le détail, l'opinion des ménages sur le niveau de vie futur en France se replie nettement, alors que leurs craintes concernant l'évolution du chômage sont reparties à la hausse. En parallèle, la part des ménages qui considèrent que les prix ont fortement augmenté au cours des douze derniers mois est de nouveau en nette hausse. Le solde d'opinion associé gagne huit points, après en avoir gagné six en septembre, et s'éloigne encore de sa moyenne de longue période. La part des ménages estimant que les prix vont accélérer au cours des douze prochains mois augmente de nouveau. Le solde associé gagne deux points et se situe largement au-dessus de sa moyenne de longue période.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

1 commentaire

  • 09:12

    prétendre que l'inflation est à 2% est d'une fumisterie sans nom ; les macronistes devraient aller faire leurs courses pour s'en rendre compte !! Personne n'est dupe et stp les politiques arrêtaient de mentir sur les chiffres macroéconomiques !!

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